Una pequeña inundación ya resuelta afecta un quirófano Perpetuo Socorro de Badajoz

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha informado de esa inundación "de pequeña envergadura" y, que ha sido resuelta este mismo jueves.



A preguntas de los periodistas por esta avería, ha indicado que no ha sido en la planta, sino en un quirófano de la CMA y que "ya está reparado", a la vez que ha detallado que "no ha sido una gran inundación" y que "ha sido de pequeña envergadura".



Al mismo tiempo, ha confiado en que el próximo lunes pueda volver a su actividad quirúrgica "normal" y, a este respecto, ha puntualizado que las intervenciones programadas para este viernes y parte del día de este jueves se realizarán en otro quirófano "para no parar".



La consejera ha añadido que "estamos con una actividad quirúrgica exponencialmente alta en los últimos meses de gobierno y nosotros no queremos parar" y, "esto sucede de forma puntual, no ha sido una gran gotera y se ha resuelto en la mañana de hoy".



En este mismo sentido y ante las inundaciones registradas el pasado año en centros como el Hospital Universitario de Badajoz, ha apuntillado que, antes de que llegase el nuevo Ejecutivo al gobierno regional, "hubo muchas".

Además, ha explicado que tienen un plan de reforma y obra que va a afectar a la "mayoría" de las instalaciones, y que "es cierto" que "siempre" ha manifestado que se encontraron "una salud de infraestructuras muy pésima en Extremadura".



La consejera ha subrayado que "éso es lo que hemos heredado y nosotros venimos a arreglar en la medida de lo posible, paso a paso, están viendo las medidas que estamos tomando en salud, las inversiones que se están haciendo y ese es nuestro camino pero, aquellas que surjan claro, se reparan y se promueve la actividad lo antes posible".



HOSPITAL COMARCAL DE LLERENA



Por otro lado y preguntada por las firmas presentadas este jueves ante la Asamblea por la Plataforma de Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena, la consejera de Salud ha sostenido que siguen invirtiendo en el Hospital de Llerena-Zafra, y que han recuperado unas intervenciones de cataratas que hacía ocho años que no se hacían en el mismo.



Igualmente, ha recordado el anuncio de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de una inversión para "hacer realidad" un Hospital de Oncohematología de Día también en el área de Llerena-Zafra, tras lo que ha precisado que siguen aumentando las inversiones en las áreas, y cuando tengan esas firmas los escucharán, como "siempre" lo han hecho con las plataformas y los usuarios extremeños.