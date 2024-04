Guardia Civil "en principio" no ve ningún indicio de delito ante las 800.000 mascarillas

Ep.

La Guardia Civil "en principio no ve ningún indicio de delito" en relación a las 800.000 mascarillas encontradas en un almacén de Almendralejo, según ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

A preguntas de los periodistas por estos hechos, Quintana ha incidido en que "desde el principio" dijo que "no se ha presentado ninguna denuncia" a este respecto.

"La Guardia Civil en principio no ve ningún indicio de delito, si ahora queremos seguir hablando de las mascarillas para mezclarlo con cosas que no tienen nada que ver será otro problema", ha continuado el delegado, quien ha insistido en que considera que "queda claro" y ha lamentado que se trate de "enredar" en este tema cuando "ni siquiera se presentó una denuncia", porque "no hay una denuncia presentada con el tema de las mascarillas".

Tampoco hay denuncia presentada con la "acusación" referida a que el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, "se había llevado los documentos del plan de regadíos de Tierra de Barros", ha agregado Quintana, que ha recalcado que "en ninguna de las dos cosas se han presentado denuncias".

Respecto a las mascarillas, ha expuesto igualmente que lo que sí ve es "una intención", por la que no se presenta ninguna denuncia, se empieza a hablar de ello y se trata de "ligar esto a otros temas que no parece que ahora mismo tengan ninguna relación".

ROBO DE LA CORONA EN PLASENCIA

Así, y respecto al robo de la corona de la Virgen del Puerto de Plasencia, el delegado ha explicado que hay un equipo especializado de Madrid de robos de patrimonio que está colaborando con la Comisaría de Cáceres, y que las investigaciones continúan ante un asunto "muy complejo".

En cuanto al hallazgo, este pasado lunes, del cádaver de un hombre 74 años desaparecido en Logrosán, Quintana ha explicado que, "en principio", y a falta de esperar a los resultados de la autopsia, "no parece que haya intervención de terceras personas".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en los actos organizados por Apnaba con motivo de la celebración del Día Mundial del Autismo.