Quintana insiste en que "está prohibido" el baño en el río Guadiana porque es "peligroso"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha insistido en que "está prohibido" el baño en el río Guadiana porque es "peligroso".

"Lo que está claro es que está prohibido bañarse. A partir de ahí todo lo demás sobra. Está prohibido. Hay señales de prohibición pero no parece que la gente haga caso a las señales de prohibición", ha recalcado.

Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por el cuerpo sin vida recuperado este pasado jueves, 21 de marzo, en el río Guadiana, a su paso por Badajoz, y que todo indica que podría tratarse del menor de 13 años desaparecido en dicho río este miércoles.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha valorado el "magnífico trabajo" que realizaron los GEO en dicha búsqueda. "Han estado aquí probablemente las personas mejor preparadas de España. Venían de otra recuperación de otro cuerpo creo que en La Rioja y vinieron y el mismo día lo han encontrado", ha subrayado.

José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su visita al 23º Salón del Vino y la Aceituna en Extremadura (Iberovinac) en Almendralejo (Badajoz), donde ha insistido en que el río "es vivo" y el "río cambia sus fondos".

"Está totalmente prohibido y lógicamente el río está prohibido porque es peligroso, entonces no es una cuestión de lo que tiene o lo que no tiene el río, es que no hay que bañarse", ha asegurado.

Por otro lado, y preguntado por los resultados de la autopsia del cuerpo encontrado en el río Jerte, en Plasencia, y que correspondería a Fernando Zamora, desaparecido desde hacía unos días, Quintana ha informado de que no tiene datos de la misma.

Así, el delegado del Gobierno ha indicado "todos los indicios hacen pensar que fue por un ahogamiento. "Todos los indicios hacen pensar, pero el resultado de la autopsia no se tiene de manera inmediata", ha indicado.