Más de 800 servicios policiales velarán por la seguridad de la Semana Santa de Badajoz

Más de 800 servicios policiales entre Policía Local y Nacional y la Guardia Civil velarán por la seguridad de la Semana Santa de Badajoz, que incorpora como novedad la instalación de papeleras de cartón en puntos en los que se espera una mayor concentración de personas, como las entradas y salidas de los templos de las procesiones o en la carrera oficial.



Otra novedad pasa por un producto anticera que se aplicará por las calzadas por las que pasen los desfiles procesionales en los que se portan cirios o velas, en aras de facilitar su limpieza y que no queden restos.



El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este jueves, día 21, una Junta Local de Seguridad con motivo de la próxima celebración de la Semana Santa, que ha contado con la presencia de representantes de la Delegación del Gobierno, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Junta de Extremadura y diferentes servicios municipales.



Al término, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha comparecido para dar a conocer los detalles de este dispositivo de seguridad que comienza este sábado día 23 y se prolonga hasta el Domingo de Resurrección, con 371 servicios de la Policía Local, 120 servicios de la Guardia Civil - que contará con 348 efectivos y que realizará diferentes controles de alcoholemia, velocidad y drogas en el entorno de la ciudad - y 383 servicios de la Policía Nacional, entre unidades y efectivos de paisano.



También ha sumado a los bomberos con sus turnos de guardia y, en caso de necesidad, el equipo de respuesta para este tipo de actuaciones; además de Protección Civil, que trabajará "codo con codo" con el ayuntamiento y las cofradías, y Cruz Roja con el equipo de guardia en coordinación con el 112.



Por parte de la Junta de Extremadura, ha recordado Casablanca, se ha ampliado en dos horas el cierre de los establecimientos públicos para toda la región; a la par que ha señalado que desde Parques y Jardines y junto con la Agrupación de Hermandades y Cofradías se han recortado los árboles en las zona de paso de las procesiones.



NOVEDADES EN LA LIMPIEZA



En relación al Servicio de Limpieza, se contemplan 138 operarios y novedades tales como la instalación de papeleras de cartón a lo largo del recorrido de las procesiones y principalmente en las salidas donde se espera una mayor aglomeración de personas; además de echar un producto anticera en la calzada por las calles en las que desfilan procesiones en las que se portan cirios o velas para facilitar su posterior limpieza y que no queden restos.



Sobre esto último, ha agregado que también se va a indicar la "peligrosidad" de esa cera en esos recorridos, para evitar posibles accidentes de motos o caídas por resbalones.



Igualmente, ha hecho hincapié en que desde Cultura tienen todos los servicios "organizados" y que junto con Vías y Obras y Alumbrado han estado trabajando para asegurar que el recorrido de las procesiones puede ser "factible" en las zonas de paso de las mismas y que no hay cableado o árboles que puedan impedir el paso.



Al mismo tiempo, ha remarcado que hay una pequeña modificación en el itinerario de las procesiones y, en concreto, en la Hermandad con sede en San Roque que procesiona con el Cristo de la Paz en la madrugada del Jueves al Viernes Santo y que este año no podrá pasar por el interior de los Jardines de la Legión, que están levantados con las obras del carril bici, y lo hará por Ronda del Pilar.



Preguntado por los periodistas por la Policía Local tras la cancelación de pruebas deportivas como el Maratón y Medio Maratón al no poder garantizarse un número mínimo de agentes de dicho cuerpo, el concejal de Cultura ha señalado que "en principio todo el dispositivo de Policía está garantizado, como no puede ser de otra manera", y que en Semana Santa se dan cortes de calles aunque "tampoco afectan tanto" como en dichas citas deportivas, porque muchos de los recorridos pasan por zonas peatonales o del Casco Antiguo que requieren menos cortes.



"Aún así y todo, estamos seguros de que la Policía Local, en pro de la seguridad y del beneficio de la Semana Santa, van a actuar como se tiene que actuar", ha reafirmado Casablanca, quien ha añadido que "van a hacer su trabajo, como no puede ser de otra manera".