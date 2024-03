Diputados PP por Badajoz pedirán al Gobierno que termine proyectos incluidos en PGE 2023

El PP de la provincia de Badajoz celebró en la tarde de este pasado lunes una reunión de trabajo en la que comenzó la coordinación de una acción parlamentaria para reclamar al Gobierno central que "cumpla y termine" los proyectos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, y que "aún están pendientes de ejecutar en los municipios de la provincia".

En esta reunión, celebrada en Mérida y previa a la celebración de la Junta Directiva Regional del PP, participaron el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro; el secretario general provincial, Juan Antonio Barrios; el coordinador general provincial, Roberto Romero; los diputados por Badajoz en el Congreso, Antonio Cavacasilas y Alfonso Macías, y los presidentes comarcales del Partido Popular en la provincia pacense.

En concreto, el objetivo del encuentro, según explica el PP provincial en una nota de prensa, es establecer "una hoja de ruta" en la que, desde el Congreso de los Diputados, "reclamar de forma contundente y continua" que, a pesar de que no se vaya a contar con unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, los proyectos de infraestructuras, red de saneamiento, puesta en marcha de servicios públicos de competencia nacional y resto de proyectos "que se aprobó ejecutar en todos y cada uno de los pueblos de Badajoz, no caigan en el olvido".

En ese sentido, el PP ha criticado la "desidia de un Gobierno Sanchista" que actualmente "sólo está centrado y comprometido con su propia supervivencia y sus obligaciones para con los independentistas y prófugos de la justicia", lamenta el PP.

A su vez, el presidente provincial del PP de Badajoz ha subrayado como "desde julio, tras las elecciones, con el Sanchismo y sus pactos de investidura, llevamos siete meses con una legislatura en punto muerto", ya que según considera Naharro, en "lo único que el PSOE ha estado interesado en sacar adelante es que Sánchez sea presidente, subir impuestos y que un prófugo como Puigdemont sea quien dirija el destino de todos los españoles".

"No vamos a tener Presupuestos Generales del Estado para 2024", lo que Naharro ha calificado como "mala noticia", añadiendo que "ya sabemos que en los de 2023 nos tocó poco a Extremadura y los municipios de Badajoz, pero es que se ha ejecutado menos todavía, y ahí es donde desde el PP de nuestra provincia vamos estar ahora muy pendientes", ha dicho.

Además, según ha considero, el PP tiene "claro en cada localidad qué es que lo que está a espera de llevarse a cabo, todas las obras que no se han hecho, todos los servicios que no se han puesto en marcha, para desde este momento reivindicar su cumplimiento con firmeza", tras lo que ha apuntad que "frente al pasotismo del PSOE de Miguel Ángel Gallardo para exigir lo que en justicia se nos tiene que dar a nuestros pueblos, está el PP para no dejar pasar ni una", ha revindicado.

Por su parte, los diputados pacenses en el Congreso han coincidido en manifestar que la reclamación de la ejecución completa de los compromisos de "obligado cumplimiento", por parte del Gobierno, con la provincia de Badajoz será "eje prioritario" de su acción parlamentaria esta Legislatura "haya o no Presupuestos Generales".

A colación de esto último, Cavacasillas y Macías han coincidido en señalar la "falta de interés" del actual PSOE, a nivel nacional, regional y provincial, con la finalización de obras de calado para el futuro de los pueblos de la provincia de Badajoz es bochornoso.

Por eso reiteran que reclamarán, con el apoyo del Grupo Popular en el Congreso, "todos y cada uno de los proyectos" previstos en los municipios de la provincia.