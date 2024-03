Un total de 27 pasos desfilarán en 14 procesiones de Semana Santa en Badajoz

Ep.

Un total de 27 pasos desfilarán del 24 al 31 de marzo por las calles de la ciudad de Badajoz en las 14 procesiones de la Semana Santa 2024, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que aspira a su declaración como Internacional.



Previamente, la Hermandad de Jesús Obrero procesionará el sábado 23 por su barrio con su imagen titular, Dulce Nombre de María. Asimismo, esta hermandad representará el Jueves Santo la Pasión Viviente.



Así lo ha detallado la secretaria de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, Laura García, durante la presentación en el Arzobispado de Mérida-Badajoz en la capital pacense de la Semana Santa 2024.



Junto a ella, han participado el arzobispo coadjutor, José Rodríguez Carballo; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el delegado episcopal para las hermandades y cofradías, Pedro Fernández Amo, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz José Antonio Casablanca.



En su intervención, Pedro Fernández Amo ha señalado que con este acto, a las "puertas" de la Semana Santa, dan el "pistoletazo de salida" para la celebración de la "semana mayor para los cristianos", y que se verá culminado con el pregón que ofrecerá el próximo sábado Fermín Jesús González Melado, sacerdote de la diócesis y actualmente oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.



Asimismo y como delegado episcopal para las hermandades y cofradías y consiliario de la agrupación local de hermandades y cofradías de la ciudad, ha agradecido el esfuerzo que estas asociaciones de fieles hacen cada año para poner en las calles de Badajoz y de todos los pueblos de la geografía extremeña "esas catequesis vivientes", ante las que ha hecho suyas las palabras y el pensamiento de San Juan Damasceno en su Tratado sobre las imágenes, en las que afirmaba que la belleza y el color de las imágenes estimulan su oración.



Al mismo tiempo, ha detallado como novedad que el día 23 por la mañana inaugurarán la nueva sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad, que está en unos locales en la Catedral, que es donde tiene su sede canónica dicha agrupación y que se han rehabilitado con este fin.



NOVEDADES DE LA SEMANA SANTA 2024



A continuación, Laura García ha destacado que van a celebrar "la semana fundamental del cristianismo", en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que comenzará el próximo día 24 para concluir el 31 de marzo y que en la misma se podrán contemplar 14 procesiones y 27 pasos en total, con más de 20 bandas y agrupaciones musicales que acompañarán a estos pasos que realizarán estación de penitencia en la Catedral.



En cuanto a la carrera oficial, ha ensalzado que gracias al Ayuntamiento de Badajoz ya se amplió hace unos años, permitiendo colocar más de 800 sillas, y ha confiado en que se tenga un buen tiempo y todos puedan disfrutar en la calle de la Semana Santa, tras lo que ha citado algunos de los estrenos de las hermandades de este año, como la cofradía de San Roque que estrenará en su procesión del Domingo de Ramos el rosetón del cíngulo de Cristo Rey y la Virgen de la Palma una toca sobre manto.



La hermandad de la Oración en el Huerto estrenará en su procesión del Lunes Santo un pecherín de terciopelo negro bordado en oro, donado por el grupo joven de la hermandad a la Virgen de los Dolores; o la de la Espina el Martes Santo un puñal nuevo que lucirá María Santísima de la Amargura, han restaurado los cirios de sus nazarenos aunque, su principal novedad, es que a partir de este año pueden procesionar las mujeres como nazarenos.



Por otro lado, la hermandad del Descendimiento procesiona el Miércoles Santo y continúa con la restauración del paso del misterio; y la de Santo Domingo también ese día estrenará un rostrillo de encaje y tul dorado donado a María Santísima del Mayor Dolor.



La hermandad del Resucitado en su procesión del Jueves Santo estrenará túnica bordada y potencias del Cristo de la Caridad o los escudos de las cartelas del paso de misterio; o la de la Vera Cruz, también el día 28, un juego de potencias en plata de ley del Cristo del Amor, donadas por el grupo joven de la hermandad, y la Virgen de la Consolación un rostrillo de lamé de oro antiguo.



La hermandad del Santo Entierro, que procesiona el Viernes Santo, ha estrenado en el triduo a la Virgen de las Lágrimas el antiguo paso de su titular, que han sabido reproducir "fidedignamente" respecto al que procesionaba en el siglo XVIII, ha apuntillado, junto con que las hermandades y las cofradías intentan aprovechar "todos sus recursos y tiempo disponible" para mantener el patrimonio que atesoran, y que el Colegio de Fisioterapeutas prestará servicio en el Centro de Atención al Costalero durante la Semana Santa para ayudar a aquellos "castigados" con los pasos.



FIESTA DE INTERÉS INTERNACIONAL



Por su parte, Ignacio Gragera ha señalado de la Semana Santa de Badajoz que es una parte "intrínseca" de la historia y de la cultura de la ciudad y que "no en vano" son más de 500 años los que, de forma ininterrumpida, se disfruta de la misma, que aspira a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.



Al respecto, ha matizado que el expediente está completo y que todos los estudios históricos y cumplimientos normativos o requisitos que requería el Ministerio de Turismo están finalizados desde enero, pero que para enviarlo a este último lo más actualizado posible van a aprovechar esta próxima Semana Santa para hacer un registro de su estado actual con un reportaje fotográfico y en vídeo, así como para impulsar la difusión y promoción que "falta" de la misma.



Una vez finalizado, que calcula que podría ser en junio, lo enviarán al Ministerio para su tramitación "esperando y deseando que se resuelva antes de la Semana Santa 2025" y que en la misma se pueda disfrutar de un nuevo reconocimiento para la ciudad.



Por último, ha tomado la palabra el arzobispo coadjutor, quien ha recordado el significado de la Semana Santa que se está a punto de celebrar y ha indicado que, hace unos días, han celebrado unas jornadas sobre el Primer Anuncio y que cada vez más gente "no conoce la fe", está "separada" de la Iglesia y "consiguientemente alejada de Dios".



"En ese ambiente, que en nuestra Archidiócesis no es tan llamativo ni numeroso como en otros lugares, vosotros los cofrades os convertís en anunciadores de la fe. Después de una época en la que todo el mundo estaba catequizado en las familias y en los templos, tenemos que salir a evangelizar en la calle, somos y queremos ser parte de esa Iglesia en salida, como nos recuerda el Papa Francisco", ha señalado, junto con que en eso los cofrades "nos lleváis mucha delantera" y evangelizan a través de la estética y una conjunción de elementos como las imágenes o la música.