Cancelado Maratón y Medio Maratón de Badajoz al no garantizarse mínimo de policías locales

Suspendida la 31ª edición del Maratón y 9ª edición del Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz, que se iban a disputar este domingo, con más de 1.500 corredores inscritos, "al no estar garantizada la presencia efectiva del número mínimo de agentes previsto para la organización de la misma".



Desde el consistorio, se ha recordado que, como se informó en la presentación del evento celebrada este pasado miércoles, el dispositivo de seguridad ordinario y extraordinario obligatorio contaba con el número "suficiente" de agentes de Policía Local de Badajoz, a pesar de las bajas médicas informadas de manera oficial en los días previos.



Las bajas comunicadas desde la presentación del evento en rueda de prensa provocan que el dispositivo no cuente con "el mínimo de agentes disponibles", sin que existan otros incluidos en la bolsa de servicios voluntarios de los que disponer, explica el ayuntamiento, que remarca que "sin esa presencia voluntaria no resulta viable la celebración de la prueba, por lo que se ha procedido a su suspensión".



Asimismo, y atendiendo a la importancia de la prueba y a la trascendencia que tiene para la ciudad y el conjunto de la región, se informa que el ayuntamiento ha incluido en su programación de eventos anual la posibilidad de acudir de forma voluntaria y remunerada a cubrir el maratón del próximo domingo, "sin que hasta la fecha se hayan producido altas voluntarias para la misma".



Del mismo modo, y para el caso de que a lo largo de la jornada de este jueves se pudiera sumar a ese dispositivo un número de agentes voluntarios remunerados suficientes para completar el dispositivo, el consistorio "reconsideraría una decisión que se toma estrictamente guiados por el principio de prudencia que deben regir las actuaciones públicas".



Finalmente, la organización lamenta "profundamente" esta situación que afecta a servicios municipales, deportistas, patrocinadores, colaboradores y todas las personas y entidades que han trabajado desde hace meses para hacer posible este evento.

Próximamente, se informará sobre el proceso de devolución del importe de inscripción, pidiendo una vez más disculpas a todos los afectados.