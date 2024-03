La unidad de cirugía cardíaca del Universitario de Badajoz recupera la normalidad

Ep.

La unidad de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Badajoz recupera la normalidad tras la detección de una bacteria en un paciente, según ha destacado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

La consejera ha explicado que la detección de una bacteria en un paciente obligó a llevar a cabo una "desinfectación completa" durante 48 horas, aunque no ha implicado una "reducción total" o una "suspensión de quirófanos".

"Hoy ya iniciamos las intervenciones de nuevo, así que calma y tranquilidad", ha aseverado García Espada a preguntas de los medios momentos antes de pronunciar en Mérida la conferencia 'Desafíos y oportunidad de la atención sanitaria y social de Extremadura' en el Foro del Diario HOY.

Así, entre esos retos, la consejera extremeña ha incluido trabajar para reducir las listas de espera sanitaria y para retener a los profesionales en la región.

LA JUNTA NO TRABAJA "A GOLPE DE CLIC"

Sara García Espada también ha incidido en que la Junta no trabaja "a golpe de clic" o a "golpe de presión" y, en relación al paciente que llevaba más de 900 días de espera para ser operado y que será intervenido la próxima semana, ha dicho que será así porque así corresponde debido al Plan Estratégico de reducción de listas de espera.

"Este gobierno no trabaja a golpe de clic, este gobierno no trabaja a golpe de presión, estamos trabajando, dejándonos la piel todos los días y este señor se opera porque, desde justicia, él y todos los que estaban en su mismo momento en lista de espera, porque por el Plan de Choque Estratégico de lista de espera ha llegado el momento, por fin, de que estos señores encuentren el momento y nosotros para poder intervenirlos como así precisan", ha asegurado.

También, y a preguntas de los medios, la consejera ha reconocido que las áreas de salud de Cáceres y Badajoz superan los 200 días de lista de espera quirúrgica y que, al llegar al gobierno de la Junta de Extremadura, se han encontrado con pacientes que están en lista de espera quirúrgica "desde el 2019".

"Había una legislatura para haberlo podido resolver. El gobierno anterior no lo resolvió y nosotros antes de los seis meses del inicio de gobierno hemos establecido un plan estratégico que está permitiendo que se operen pacientes desde el 2019", ha apuntado, además de indicar que le preocupa "especialmente" la especialidad de traumatología de Cáceres, en la que espera era "acuciante".

"Desde en enero hemos comenzado y ya ahora en marzo le toca, estamos en el momento en el que las prótesis de rodillas, que esperan desde 2021 a partir de septiembre, serán operadas en esta semana, que inicia su parte quirúrgico", ha dicho.

Finalmente, y a preguntas sobre la situación del personal de enfermería en el Centro Sociosanitario de Plasencia, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha destacado que los trabajadores están "contentos".

"Hay una minoritaria parte que manifiesta este sentir --críticas-- pero no están de acuerdo la mayoría de sus compañeros con este sentimiento. Por tanto nosotros escuchamos a todos pero vamos a responder a una sensibilidad generalizada, no a una minoría que creemos no corresponde a la realidad", ha dicho.

Asimismo, ha insistido la consejera en que "no responde a la realidad" y que la Junta no va a "politizar sanitariamente ni sociosanitariamente ningún servicio". "Y parece que, si responde a otros intereses, nosotros no vamos a responder a eso", ha recalcado.

"Hay lo mismo que tenían cuando nosotros llegamos al gobierno y estamos tratando de estudiar las necesidades, pero es con lo que trabajaban cuando nosotros llegamos al gobierno", ha incidido.