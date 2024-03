El Ayuntamiento de Badajoz abordará con sindicatos un nuevo reglamento de contratación

Ep.

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badajoz, Eladio Buzo, ha anunciado la próxima convocatoria, para este viernes o el próximo lunes, de una mesa general de negociación con los representantes sindicales y en la que se abordarán temas tales como un nuevo reglamento de contratación que se acuerde con los sindicatos y trabajado en mesas técnicas con ellos, o modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa acompañado de la concejala de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Policía Urbana y portavoz del equipo de gobierno, Gema Cortés, sobre la Comisión Informativa Extraordinaria del área celebrada este martes a las 12,00 horas a instancias del Grupo Socialista y con un orden del día que incluía en primer lugar la comparecencia de todos los representantes sindicales de la Policía Local para que explicasen la situación real por la que atraviesa dicho servicio y en segundo lugar la de la edil de este cuerpo.

Al respecto, Eladio Buzo ha explicado sobre la asistencia de los sindicatos que como marca la legislación y en concreto el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que "lo deja muy claro" y el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, es "consciente de ello", las comisiones informativa están integradas "exclusivamente" por miembros de la corporación.

En este punto, ha remarcado como excepción la Comisión de Urbanismo que se divide en dos, la Informativa del Área Técnica y Seguimiento del Plan General, una de las cuales está restringida "absolutamente" a cualquier persona de fuera de la corporación.

Así y como presidente de la Comisión de Recursos Humanos considera que los sindicatos no tienen "por qué" asistir a dicha reunión, a la que finalmente no acudieron y a la que "no estaban convocados", y que en la misma la concejala delegada de la Policía Local "tiene capacidad suficiente y de sobra para dar todas las explicaciones, como así se les dio a ellos". Por otra parte, ha agregado que el PSOE tiene la potestad individual de citarse con los sindicatos y quedar con ellos y solicitarles las demandas que tienen.

Al mismo tiempo, ha señalado que lleva trabajando desde el mes de julio con los sindicatos "muy estrechamente" para en primer lugar escuchar todas sus necesidades y demandas en defensa de los trabajadores del ayuntamiento, ante lo que el equipo de gobierno con el alcalde "a la cabeza" están "muy sensibilizados" con la mejora de las condiciones de cualquier tipo de los empleados municipales, y en ello están trabajando desde el pasado verano.

En este sentido, ha asegurado que se ha reunido con los sindicatos "en cantidad de ocasiones" y ha adelantado que convocará una mesa general para el viernes o el próximo lunes, en relación a lo cual "seguramente" a última hora de la mañana de este miércoles se reunirá con los representantes sindicales para formalizar la hora, a la vez que ha apuntillado que hace dos viernes se reunió con todos los sindicatos de manera individual y en una mesa técnica.

Sobre el contenido de la citada mesa general, ha querido matizar en primer lugar que no hay "conflictos" con colectivos como la Policía Local sino que son "negociaciones", "que es lo normal que se tiene que hacer" en el ayuntamiento como en "otros muchos" o "muchísimas empresas", a la vez que ha considerado que, cuando se están llevando a cabo negociaciones de este tipo, no pueden "hacerlo con altavoz en mano". "Entiendan que no podemos ir haciendo declaraciones", ha incidido, junto con que cuando se llegue a "buen término" será cuando informen a este respecto.