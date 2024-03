PSOE pide al alcalde Badajoz que la Junta aclare inversiones en riada y puente Cantillana

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, que aproveche la próxima visita a la ciudad de la presidenta de la Junta, María Guardiola, para firmar el documento sobre el Consorcio del Casco Antiguo para avanzar en las intervenciones pendientes en la zona de la riada y la rehabilitación del puente de Cantillana.

Según Cabezas, se trata de dos de los "muchos proyectos pendientes" que tiene la Junta en Badajoz y que "ninguno" saldrá adelante en este 2024, según los socialista.

Una circunstancia que "a Gragera no le importa" porque "las inversiones de la Junta de Extremadura deben verse con perspectiva hasta 2027 y mientras tanto, estar callados", mientras que antes, con el gobierno socialista en la administración regional, la estrategia era la de "caña al mono a diario", asegura el concejal socialista.

Los socialistas recuerdan que la zona de la riada sigue pendiente de adecentar 26 años después, un asunto que "ya no interesa al PP ni a Gragera, incluso antes de ser tránsfuga". En cuanto al puente de Cantillana, se encuentra en situación de "parálisis total" ante la "confusión generada por el alcalde y la Junta".

Respecto a la riada, Cabezas señala que son más de 14 millones de euros los que faltan para terminar el área de intervención, sin actualizar los precios. Sin embargo, consideran que al ayuntamiento "se le percibe fatiga, cansancio, para solucionar este problema y darle carpetazo".

Además, el PSOE matiza que "prefieren no presupuestar nada a pesar de que es el consistorio pacense la administración que menos dinero ha puesto en la recuperación de la zona".

Con respecto al puente de Cantillana, creen que es válido el refrán de "a río revuelto, ganancia de pescadores", pues es un caso donde Junta y ayuntamiento "se enfrentan o no, pero no se aclaran y peor, no hacen nada", a pesar de que es "un tema tan delicado como el patrimonial".

Un puente del siglo XVI que "se cae" pero que, ante la "indecisión y dejadez" de Junta y consistorio "lo próximo será", vaticinan los socialistas, "culpar" a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de no limpiar el río Gévora.