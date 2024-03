Ayuntamiento y Delegación del Gobierno avanzan en el futuro Plan de Seguridad de Badajoz

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz y la Delegación del Gobierno han avanzado en el diseño del futuro Plan de Seguridad de la ciudad con la creación de un grupo de trabajo, conformado por fuerzas y cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, la Local o la Guardia Civil o distintos servicios y delegaciones del consistorio y que serán los encargados de la elaboración de dicha iniciativa dirigida a lograr una mayor efectividad y coordinación cuando tengan lugar sucesos o emergencias.



En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que el plan trata de "diseñar las distintas opciones que tiene la ciudad de Badajoz para intervenir en ella cuando haya el más mínimo problema de seguridad", y de manera coordinada entre los distintos servicios del ayuntamiento, la Policía Local y la Nacional y también la Guardia Civil.



Acompañado del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, tras la celebración este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz de una Junta Local de Seguridad, Quintana ha precisado que esta última fue una iniciativa conjunta del ayuntamiento y la Delegación, así como que ha sido "muy productiva" y en la misma han tratado de ir avanzando en lo que será en un futuro un Plan de Seguridad de la ciudad.



Para ello, han acordado la creación de un grupo de trabajo de la Policía Nacional, la Local, Guardia Civil o departamentos o servicios del Ayuntamiento de Badajoz, para intentar que la capital pacense cuente con dicho plan, ha explicado, tras esta reunión mantenida en un ambiente de trabajo, esfuerzo y "de compromiso por parte de todos".



Del mismo modo, ha explicado que han acordado que próximamente, dentro de "muy poco" tiempo, se creará ese grupo de trabajo, y que en un tiempo "prudencial" desde el mismo les darán los trabajos finalizados, momento en el cual realizarán una nueva Junta de Seguridad Ciudadana para que el ayuntamiento "ya apruebe definitivamente su plan de seguridad municipal".



En relación a dicho grupo y su labor, ha indicado que hay que estudiar la demografía de cada barrio o hacer una distribución en cuanto a puntos de salida y "críticos" o edificios "críticos" o de índole sanitaria.



"Un verdadero plan local de seguridad son muchísimos aspectos los que tiene y en los que se ha acordado la creación de ese grupo de trabajo para formalizar ese plan", ha dicho, además de referirse a otros cuerpos como los bomberos o Protección Civil.



A preguntas de los periodistas por si en la reunión se ha hablado de medios materiales y humanos y la posibilidad de incrementarlos, el delegado ha puntualizado que el plan es un proyecto para actuar "después", y que "no es una cuestión de tener o no tener medios", sino para actuar y ser "más efectivo" cuando pase "algún imprevisto". Sobre esto último y si se trata de grandes emergencias, ha agregado que también las pequeñas o cómo "buscar" la seguridad ciudadana cuando "haya algún tipo de problema en un punto determinado".



Asimismo, ha detallado en relación a la Policía Nacional y la Local que han trasladado en la reunión que todos los viernes cada 15 días van a tener una reunión de coordinación entre ambos cuerpos.



Mientras y en cuanto a la coincidencia en el tiempo de la celebración de esta Junta de Seguridad tras el tiroteo registrado el pasado jueves en la ciudad, en el que falleció un hombre de 34 años, y si se ha valorado la posibilidad de incrementar o modificar la vigilancia en la capital pacense ante este y otros hechos delictivos, José Luis Quintana ha indicado que el plan determinará qué se hace.



Ante ello, ha agregado en relación al tiempo que lleva como delegado que cuando llegó a este cargo se habían dado una serie de hechos, principalmente robos, y tanto la Policía Nacional, en colaboración con la Local, y la Guardia Civil han detenido a quienes cometieron esos delitos, quienes están en prisión. "Dejemos trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque tengo que decir que, desde que yo soy delegado del Gobierno, creo que el trabajo ha dado sus frutos", ha señalado.



Respecto a la investigación sobre dicho asesinato, ha recordado que se ha decretado el secreto de sumario, razón por la que no puede dar ningún dato de los trabajos que está realizando la Policía Nacional.



ALCALDE DE BADAJOZ



Por su parte, Ignacio Gragera ha agradecido la presencia del delegado y el equipo de la Jefatura Superior de Policía de la región en esta Junta de Seguridad que ha sido "muy interesante" y ante la que ha compartido con Quintana sus impresiones sobre su contenido.



A continuación, se ha referido a las peticiones planteadas por parte de la Policía Nacional a la hora de proporcionar información que les ayude a realizar un diagnóstico y propuestas de líneas estratégicas en ese futuro plan de seguridad, y que se ponen en ellas "desde ya" e "incluso", ante algunas respecto al intercambio de información o estudios demográficos, desde la Policía Local se ha adelantado que "gran parte" de ese trabajo está hecho.



Como ha concretado, han pedido saber qué características tiene cada barrio de la ciudad, algo que por parte de la Policía Local "estaba de alguna manera avanzado" y ante lo que le han explicado que se cuenta con un plan o informes que dividen Badajoz en distintas barriadas, junto con datos sobre población, sexo, origen o edad media. Igualmente, se plantean informes sobre los problemas de convivencia detectados en lo que atañe a la Policía Local o respecto al ámbito turístico o comercial.



Un trabajo, ha reiterado, que está adelantado y se terminará de realizar en los próximos días de cara a que en esa primera reunión sectorial se ponga en común o se soliciten aclaraciones sobre algunos de los datos; al tiempo que han abordado la necesidad de elaborar un censo de viviendas y desde el ayuntamiento se han comprometido a entregar uno de aquellas vacías en las que a día de hoy no hay ninguna persona empadronada.



Sobre dicho censo, ha puntualizado que su objetivo es contribuir a luchar, tanto contra la ocupación ilegal, como contra el uso o mal uso que se haga de determinados inmuebles que estén vacíos o "por supuesto" el que se pueda dar, si no para la comisión de hechos delictivos, en relación a aquellos que puedan deteriorar la convivencia ciudadana y vecinal.



Por otro lado, Gragera ha destacado el compromiso con "determinadas" zonas de la ciudad, en este caso el Casco Antiguo, con el traslado y la presencia "efectiva" de Giapol o el refuerzo de la comisaría de la Plaza Alta por parte de la Policía Nacional y su presencia también "efectiva" en el centro histórico de la ciudad, y ha ahondado en trabajar en las próximas semanas para conformar ese grupo de trabajo y que las reuniones periódicas acordadas vayan avanzando en la elaboración de las líneas estratégicas que debe contener el citado plan de seguridad.



En este punto, ha reconocido que cree que se lleva "una muy mala época, una época muy complicada, muy difícil, preocupante en algunos casos, especialmente el del otro día", en alusión al suceso del pasado jueves, a la par que ha mostrado el "convencimiento" de que esta situación se puede y la van a revertir con la colaboración y el trabajo "de todos".



"Badajoz siempre ha sido una ciudad tranquila, sigue siéndolo a pesar de todos estos sobresaltos y estas circunstancias tan adversas que hemos vivido en los últimos tiempos, y lo que tenemos es que recuperar esa tranquilidad y hacer de Badajoz, seguir haciendo de Badajoz, la ciudad segura que siempre ha sido y que a día de hoy es", ha remarcado el alcalde, que es "optimista" en lo que resulte de este trabajo conjunto que van a realizar entre las dos instituciones y el que hagan a futuro los estamentos policiales.