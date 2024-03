La alcaldesa de Don Benito admite que su actuación en último pleno "estuvo fuera de lugar"

Ep.

La alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, ha admitido que su actuación en el último pleno del pasado lunes "no fue la más adecuada y estuvo fuera de lugar", por lo que ha querido sus "disculpas a los medios y a las personas que pudieran verse ofendidas".



"La labor de los medios es indispensable en una sociedad libre y aunque se pueda discrepar de su opinión, ello no justifica mi reacción en ese momento", ha señalado la alcaldesa de Don Benito en un mensaje que ha lanzado este viernes tras la polémica generada por los incidentes ocurridos tras el pleno municipal del pasado lunes, en el que se registraron amenazas e insultos a algunos periodistas.



En su intervención, María Fernanda Sánchez ha explicado que durante el último pleno "como es habitual, se vertieron graves insultos hacia mi persona que desencadenaron una situación que nunca debió producirse", y ante la que la alcaldesa ha asumido "parte de responsabilidad ya que mi actuación ante esos hechos no fue la más adecuada y estuvo fuera de lugar", ha dicho.



RECHAZA LA "CONSTANTES OFENSAS"



En su intervención, María Fernanda Sánchez ha valorado que Don Benito "afortunadamente es una ciudad abierta, tolerante, acogedora y referente en toda la región en muchos aspectos, pero sobre todo por su gente", tras lo que ha lamentado "los hechos que se vienen produciendo desde el inicio de la legislatura" durante los plenos.



Así, la alcaldesa ha mostrado su "repulsa" y la del equipo de gobierno por las "constantes ofensas que se vierten por parte de un grupo minoritario", del que según asegura, su "única intención es la de desestabilizar la labor que realiza este equipo de gobierno".



"Unos ataques que se repiten pleno tras pleno, con el fin de desprestigiar a esta alcaldesa y a su equipo de gobierno, entorpeciendo el normal desarrollo de la sesión", ha lamentado Sánchez, quien ha resaltado que la participación de los ciudadanos ha sido una "prioridad" para el gobierno local.



Un equipo de gobierno que, según ha recordado, "por primera vez en la historia de Don Benito" está compuesto por una coalición de dos partidos, como son el PP y Siempre Don Benito, que "trabajan diariamente para los dombenitenses", tras lo que ha recordado que este pacto es "totalmente legítimo y aceptado en democracia", ha dicho.



Con este gobierno, Don Benito "está siendo ejemplo de cooperación y colaboración política en beneficio de todos", ha valorado la alcaldesa, quien se ha mostrado "consciente" de que el gobierno local debe "aceptar las críticas" y asumir que en la gestión política están "expuestos a la opinión pública, pero siempre desde el respeto y con una finalidad constructiva, característica que parece haber quedado en el olvido en algunos", ha lamentado.



Ante esta situación, la alcaldesa de Don Benito ha resaltado que "cuando no se acepta el resultado de unas elecciones, la gestión municipal se ve dificultada", en este caso, apunta, por "un interés partidista que se antepone al interés general de todos los ciudadanos".



"Cuando se asumen cargos de responsabilidad, debemos hacernos cargo de situaciones que no siempre se desarrollan como deseamos, por tanto debemos asumir nuestros errores y reconocer que nos hemos equivocado", ha aseverado Sánchez.



AGRADECE EL APOYO



Finalmente, la alcaldesa de Don Benito ha querido agradecer "las cientos de muestras de apoyo" que está recibiendo en los últimos días, y ha reafirmado la "ilusión" con la que sigue trabajando por esta localidad pacense.



También ha agradecido "muy sinceramente el apoyo constante de los 11 concejales que conforman el equipo de gobierno municipal" del PP y de Siempre Don Benito, que según ha dicho, mantienen su "firme compromiso de trabajo conjunto y sin fisuras y cumplir el encargo que nos hicisteis el pasado mes de junio para mejorar la vida de los dombenitenses", ha conlcuido.