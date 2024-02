Ayuntamiento Badajoz y Junta firmarán nuevo convenio sobre piscina de la margen derecha

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura firmarán a lo largo de este año 2024 un nuevo convenio referido a la piscina de la margen derecha.

Así lo ha avanzado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, a preguntas de los periodistas por dicha piscina, cuyas obras siguen paradas, y el dinero que el ayuntamiento recibió de la Junta y que tiene que devolver.

Al respecto, Gragera ha recordado que ya dijo en septiembre que el convenio firmado en su momento "tenía una fecha de expiración" como consecuencia, en este caso, de la situación concursal y "complicada" de la UTE que se hacía cargo de la materialización del proyecto.

De este modo, ha apuntado que "ese convenio iba a expirar y así ha sido, ha expirado", y ha explicado que el ayuntamiento, desde el mes de septiembre, está en colaboración y contacto "directo" con la Junta de Extremadura para, a lo largo de este año 2024 y una vez que se ha procedido a la resolución del contrato de la piscina, firmar un nuevo convenio.

También "a dotarlo de los fondos necesarios para volver a materializarlo y, por tanto, a seguir adelante con el proyecto, que es lo que queremos tanto el Ayuntamiento de Badajoz como la Junta de Extremadura".

Al mismo tiempo, ha confirmado que hay que devolver el dinero que puso la Junta en su momento y que supone que, en estos próximos días, se materializará esa devolución, "que es de una parte de la parte de la cofinanciación que tenía la Junta de Extremadura", que ha cifrado en unos 2 millones de euros que "asumirá el ayuntamiento como parte de la cofinanciación que ya tenía dotada en presupuesto".

A partir de ahí, ha continuado, lo que tienen que hacer es sentarse para firmar un nuevo convenio, dotarlo presupuestariamente con los precios actuales y, una vez que se firme, volver a licitarlo y "sacarlo" para que se retomen las obras, ante lo que ha esperado y ha deseado que esa obra esté finalizada y "a disposición" de todos los vecinos y de todos los deportistas "en el menor plazo de tiempo posible".

En lo que a plazos se refiere, Ignacio Gragera ha destacado que no son "cortos" y que "siempre" ha dicho que con la piscina no se los marca, porque no quiere decirle a la gente "algo que luego no se pueda cumplir".

En cualquier caso, ha querido trasladar a la gente "la tranquilidad" de que "en este escenario se lleva trabajando desde el mes de septiembre" y que de hecho ya realizó unas declaraciones públicas en septiembre en este sentido y dijo que "esto iba a pasar y ha pasado".

Por todo ello, ha planteado que ahora tienen que trabajar en ese nuevo convenio, "e intentar materializarlo lo antes posible", ante una obra "compleja por lo voluminosa y por lo grande que es", aunque otras "más grandes se han hecho en la ciudad y todos las podemos disfrutar".

"Así que no tengo ninguna duda y un mensaje de absoluta tranquilidad a los vecinos, que esta obra terminamos disfrutándola todos", ha concluido Gragera, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras reunirse con el delegado del Gobierno.