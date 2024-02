Higuero pide al comisario europeo Agricultura la "activación" del regadío Tierra de Barros

Ep./Rd.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha pedido -en una reunión mantenida este miércoles en Bruselas- al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, la "activación" del proyecto de regadío en Tierra de Barros y que resuelva las "dudas" de la Comisión Europea sobre su "viabilidad".



Así pues, tras indicar que el comisario no ha aportado en la reunión "respuesta ni afirmativa ni negativa" a la petición de "activación" del citado proyecto de regadío, Higuero ha incidido en que ha solicitado a Janusz Wojciechowski que "responda lo antes posible" a la citada solicitud de la Junta de Extremadura y que "resuelva las dudas" de la Comisión sobre la "viabilidad" de la iniciativa.



"Desde Extremadura le hemos reivindicado al comisario la activación del regadío de Tierra de Barros, del cual desgraciadamente no hemos recibido respuesta ni afirmativa ni negativa", ha sentenciado el consejero, quien ha recordado que dicho proyecto supondría "la transformación de 15.000 hectáreas de secano en regadío y es la ilusión y el sueño de 1.200 familias de la comunidad de regantes de Tierra de Barros".



En todo caso, ha remarcado que el Gobierno de Extremadura apoyará e irá "hasta el final" e intentará "solucionar esta farsa que ha hecho el PSOE durante los últimos ocho años con el regadío de Tierra de Barros".



IMPORTANCIA DEL PROYECTO



Así pues, a través de una nota de prensa la Junta ha informado de que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural se ha reunido este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura en el marco de los trabajos que la Administración regional está llevando a cabo para "desbloquear" el proyecto de regadío de Tierra de Barros.



En el encuentro, Higuero ha trasladado al comisario la "importancia" del citado proyecto para "fijar población" en el ámbito rural, "retener" a las generaciones jóvenes en esta comarca y "dinamizar el crecimiento de Extremadura con un proyecto generador de riqueza y a la vez locomotora de otros sectores".



Razones por la que ha emplazado a Wojciechowski a "intensificar" los contactos entre la Administración extremeña y la europea que permitan "acelerar" los plazos para el inicio de las obras.



Además, el consejero ha pedido al comisario que traslade sus argumentos a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, toda vez que es este último organismo el que pone "en duda" la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de regadío de Tierra de Barros y afirma que "vulnera" el III Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, la Directiva Marco del Agua, a la vez que indica que Extremadura "no" ha llevado a cabo el Programa de Acción de Nitratos.



Requisitos todos ellos, tal y como añade el Ejecutivo autonómico, para que Europa dé el "visto bueno ambiental" al proyecto y libere los fondos económicos "necesarios" para ejecutar las obras. En este sentido, el Gobierno regional incide en que llevará a cabo las gestiones "necesarias" ante el Gobierno central encaminadas a solventar esas "adversidades".



Finalmente, la Junta añade que Ignacio Higuero tiene previsto reunirse este jueves por la tarde con representantes de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros para trasladarles los detalles de sus gestiones en Bruselas, una vez que haya informado de las mismas a la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

NUEVA PAC SIMPLIFICADA

Por otro lado, aprovechando esta reunión, responsables de varias CCAA le han entregado al alto cargo comunitario un manifiesto con las principales demandas del sector.

Entre ellas una propuesta de modificaciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (PEPAC), la oposición a la integración bajo el concepto de condicionalidad reforzada, reducir el exceso de ambición ambiental, limitar el alcance de la condicionalidad reforzada y el exceso de ambición ambiental, revisar los condicionantes de la Agenda 2030 y el diseño de una nueva PAC simplificada, y menos burocracia.

Janusz Wojciechowski ha dado las gracias a los agricultores españoles por su gran contribución a la seguridad alimentaria durante la pandemia y a su importante contribución a la agricultura europea.

El comisario ha puesto sobre la mesa su posición contraria al uso del 50 por ciento de pesticidas puesto que hay mucha diferencia entre los países, todos deberían haber reducido en la misma medida.

Janusz Wojciechowski ha comentado en la sede del Parlamento Europeo de hacer pagos directos, subir un 2 por ciento no es suficiente. "Los estados miembros tienen que tomar la decisión de aumentar los pagos directos en un 10 por ciento, hay que exigir a los agricultores pero compensándoles económicamente por ello", ha manifestado.

En la reunión mantenida con el comisario de Desarrollo Rural y Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, también han estado presentes --además de Ignacio Higuero-- el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Ángel Samper, y los responsables de Agricultura de Castilla y León y Comunidad Valenciana.