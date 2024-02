Quintana: "Todo parece indicar" que cadáver hallado en el Guadiana es Manuela Castillejo

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que "todo parece indicar" que el cadáver localizado en la tarde de este pasado miércoles, 31 de enero, en el río Guadiana en Badajoz, es el de Manuela Castillejo, la mujer de 67 años desaparecida el pasado 22 de enero de la capital pacense.

No obstante, "oficialmente no podemos confirmar la identidad, todavía no", ha señalado Quintana a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este jueves, en la que ha instado a esperar a que se realice la autopsia, "y en ese momento se confirmará quién es la persona".

Respecto a la paralización de la búsqueda de Manuela Castillejo hasta la identificación del cuerpo localizado en el río, el delegado del Gobierno ha abundado en que "lógicamente las batidas en principio no tiene sentido" ya que "todo parece indicar que es ella", a la espera en todo caso de los resultados que arroje la autopsia, en relación a la cual cree que se está llevando a cabo, pero "ahora mismo no" tiene "constancia" de que esté realizada.

VARÓN EN PARADERO DESCONOCIDO EN HINOJAL

Por otro lado, y cuanto al hombre de 79 años desaparecido en la localidad cacereña de Hinojal, el delegado del Gobierno ha explicado que la Guardia Civil está desarrollando en la mañana de este jueves un dispositivo de búsqueda con Bomberos, Protección Civil y guías caninos, y que "lógicamente" se están haciendo las actuaciones "oportunas" dirigidas por la Benemérita.

José Luis Quintana ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar el balance socioeconómico de la gestión del Gobierno en 2023 y la actualización de la ejecución de los Fondos Europeos, en la Delegación del Gobierno, donde ha sido interpelado por otro suceso ocurrido este miércoles en Badajoz como es la explosión en el laboratorio de un instituto de Badajoz que ha dejado a dos adolescentes heridas graves.

En este sentido, ha avanzado que hay una investigación abierta por parte de la Policía Nacional sobre este suceso ocurrido en el Instituto San Fernando y que se tiene que esperar a las investigaciones "oportunas".