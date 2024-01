Unidas por Extremadura: Regadío de Tierra de Barros es un "engaño" de PSOE, PP y Vox

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que, tal y como vienen defendiendo desde siempre, el proyecto del nuevo regadío de Tierra de Barros es un "engaño" a los agricultores a quienes se ha hecho creer, ha dicho, que "va a solucionar todo", cuando esto "no es así".

Para De Miguel, es un engaño, en primer lugar, porque "no hay agua" y, en segundo lugar, porque su puesta en marcha supondría "aumentar mucho el coste de producción", lo que hará "inviables las producciones" de los pequeños agricultores.

Ha resaltado el proyecto es "inviable ambientalmente y económicamente", de tal suerte que "el agronegocio y los fondos de inversión van a ser los que se van a hacer con la tierra de Tierra de Barros" una vez que los pequeños y medianos productores "vean que no pueden seguir cultivando a ese precio".

De Miguel defiende que el PSOE "miente" cuando "no fue honesto, transparente con los productores y no les expuso las reticencias" de Europa al proyecto, pero también lo hace el PP "haciéndose ahora el sorprendido", porque "sabía que este proyecto no cumple con las normativas ambientales básicas".

Respecto a la última propuesta de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en manos de Vox, ha señalado que supondría "aumentar aún más el coste de producción", al elevar el precio del agua a los regantes para compensar el bombeo de agua desde el Guadiana al embalse de Alange, recalcando que "ojalá hubiera más agua",

La responsable de la formación morada ha puntualizado que hay que aceptar la realidad con respecto a este recurso, para lo cual apuesta por modernizar los regadíos existentes para evitar las pérdidas de caudal que en casos como el del canal de Orellana son "absolutamente escandalosas".

También apuesta por nuevos cultivos que necesiten menos agua; por la investigación de nuevas variedades más resistentes a la sequía; y nuevos canales de comercialización.

Según De Miguel, "lo que no tiene sentido es seguir apostando por recetas del pasado", aumentando el regadía de cultivos como la uva que este pasado año los productores han pedido la destilación de emergencia porque "no había mercado para poder vender".

Por tanto, aumentar el regadío en esos cultivos es "aumentar la producción", lo que pondría "en más peligro una producción que ya encuentra difícilmente salida comercial".