PSOE lamenta que Badajoz haya presentado en Fitur "una mezcla desordenada de propuestas"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha lamentado que el consistorio haya presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) "una mezcla desordenada de propuestas que no resultan eficaces".

Al mismo tiempo, los socialistas cuestionan que el alcalde, Ignacio Gragera, faltara a la verdad sobre el expediente de la Semana Santa para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, puesto que "es falso que esté terminado".

En concreto, la concejala socialista, Concha Baños, ha manifestado que la presencia de la ciudad en Fitur, que ha concluido este domingo, "necesita una reflexión más profunda para aclarar ideas" y para "trasladar alguna" que sirva como motor para atraer turismo.

Según la edil, "presentamos una mezcla desordenada de propuestas que no resultan eficaces. Una tiene la sensación de que la oferta turística de Badajoz en Fitur es para convencernos a nosotros mismos de las bondades de la ciudad" ha sostenido, en lugar de una "estrategia promocional", junto con que no se ha tenido publicidad en medios, y "peor", se da por acabado el expediente de la Semana Santa, cuando "no es cierto", por lo que ve que "sin duda se pueden hacer las cosas mejor".

Del mismo modo, el Grupo Socialista ha expuesto en nota de prensa que no entiende el "engaño" del alcalde sobre el expediente de la Semana Santa para ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, puesto que el regidor "dio por terminado el expediente y no es cierto".

Así, los socialistas lo han tachado como "un engaño innecesario", al hilo del cual "se va a demostrar" porque tanto el plan para difundir la Semana Santa en Portugal y en los países de habla hispana, como la mejora de la difusión y posicionamiento virtual de la fiesta y el apoyo de colectivos que se va a potenciar en este 2024 "será para incluirlo en el expediente, pues han sido áreas que han presentado 'lagunas' estos años y dejan el expediente sin el suficiente peso".

Ha recordado que la difusión de la Semana Santa de Badajoz en medios nacionales y extranjeros y la mejora de la proyección digital han sido "unas reivindicaciones constantes" del Grupo Socialista desde hace años, además de unas propuestas que también se extendieron al Carnaval.

Por otra parte, Concha Baños ha pedido más material promocional, que ha considerado "insuficiente", y ha cuestionado los datos de turismo en la ciudad y que las visitas a monumentos "se hayan disparado" un 40 por ciento respecto al año pasado, gracias a la ampliación de horario, "pero no de los meses que estuvieron cerrados por imprevisión en la licitación".

Desde el ayuntamiento, han indicado que cuentan con una doble estrategia de promoción turística, ante lo que los socialistas piden saber cómo van a atraer al mayor número de turistas de "territorios cercanos" y cómo van a captar turistas para llenar hoteles y las acciones que emprenderán para ello.

Por eso, Cocha Baños ha avanzado que el PSOE reclamará en su momento una comisión extraordinaria sobre Turismo, "para analizar todo esto y que no caiga en saco roto".