El Ayuntamiento de Badajoz analizará qué ha sucedido con la Vuelta al Baluarte

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz y concejala de la Policía Local, Gema Cortés, ha avanzado que analizarán qué es lo que ha sucedido este domingo tras las suspensión del XXXIX Cross Popular Vuelta al Baluarte debido a la "ausencia imprevista" de 14 efectivos del dispositivo previsto por la Policía Local para cubrir la prueba deportiva.

"Desde luego no estamos dispuestos de que Badajoz sea rehén de nadie para chantajearnos, ni para que esta gente hayan venido aquí y se tengan que dar la vuelta e irse a su casa", ha señalado este domingo en referencia a los corredores congregados esa mañana con motivo de dicha prueba, al mismo tiempo que ha reafirmado que desde el consistorio tienen "toda la voluntad del mundo" para sentarse a hablar de los problemas que tienen en la Policía Local.

No obstante y tras la suspensión de la Vuelta al Baluarte, - sucedido según el consistorio debido a la "ausencia imprevista" de 14 efectivos del dispositivo previsto por la Policía Local para cubrir la prueba deportiva, y que se trata de una circunstancia comunicada con tan "poca antelación" por la jefatura que ha llevado a la organización a suspender la cita deportiva, dado que no podía garantizarse "de forma suficiente" la seguridad -, consideran que "desde luego esta no es la fórmula" ni es "la situación que el ayuntamiento quiere para sentarse en una mesa de negociación".

En este sentido y en relación a la próxima celebración de los Carnavales en Badajoz y si les preocupa la seguridad durante estas fiestas, ha explicado que el ayuntamiento está negociando y se está sentando a hablar con la Policía Local.

"Estamos en ese proceso, pero es verdad que cuando dos no quieren, no se llega a un punto de encuentro", ha dicho.

"Y desde luego por parte de este ayuntamiento toda la voluntad del mundo para sentarnos a hablar de los problemas que tienen en la Policía Local. Pero desde luego esta no es la fórmula, esta no es la situación que el ayuntamiento quiere para sentarse en una mesa de negociación", ha incidido Cortés, que ha destacado que la suspensión de la prueba "es una situación que no le gusta a nadie" y "mucho menos" a la delegada de la Policía Local.

Unas declaraciones realizadas en la mañana de este domingo con motivo de la suspensión de la Vuelta al Baluarte, que se había convocado y con cuyo desarrollo continuaban porque hasta la noche del sábado al domingo todos los agentes estaban convocados para celebrar la carrera.

Sin embargo, ha explicado, en la mañana del domingo estaban convocadas 19 personas y 14 "han llamado a primera hora de la mañana para decir que no podían estar".

"Esto vamos a analizarlo", ha espetado, para insistir: "el deporte y la ciudad de Badajoz no puede ser rehén de nada. Analizaremos la situación, veremos cuáles han sido los motivos por los que han faltado todas estas personas a trabajar a su puesto de trabajo", a la vez que ha aseverado que "por supuesto habrá que asumir responsabilidades por parte de quien las tenga".

En este sentido y preguntada por la última reunión con la Policía Local, la concejala ha explicado que llevan hablando desde que asumió estas competencias y ha recordado que se les ofreció un primer acuerdo subiéndole el salario de los servicios extraordinarios y que les propusieron cambiar la jornada laboral, pero les dijeron que eso no es lo que ellos querían y que no eran sus pretensiones.

Igualmente, ha indicado que siguen hablando con otros sindicatos, "porque es verdad que hay muchos y muchos tienen ganas de llegar a una solución", y que siguen buscándole la solución. "Consideraba que estábamos más cerca de lo que hemos podido estar nunca", pero a la vista de lo sucedido este domingo tienen que sentarse "tranquilamente para ver qué es lo que ha pasado y por qué ha sucedido esto".

CONCEJAL DE DEPORTES

También ha ofrecido este domingo unas palabras el concejal de Deportes, Juan Parejo, que lamentó que la prueba no se pudiera celebrar por la "falta de efectivos que garanticen la seguridad de los corredores", y defendió que la Fundación Municipal de Deportes (FMD) "ha hecho su trabajo desde hace meses", tenía "todo preparado" con los colaboradores, con los patrocinadores y con todos los trabajadores que estaban este domingo en la carrera y "han dado la cara desde primera hora colocando todo para que la prueba pueda desarrollarse".

Acto seguido, quiso "quedar claro" que la FMD "ha hecho manera profesional su trabajo" y que sus trabajadores tienen "reivindicaciones". "Que las tienen se lo puedo asegurar, laborales y salariales, las tienen, pero están aquí al pie del cañón dando la cara por los deportistas y por el deporte pacense, por los clubes de Badajoz", ha resaltado.

Al mismo tiempo, ha reconocido a los participantes que si estaban "enfadados e indignados" que se imaginasen la "sensación" que puede tener él mismo como concejal de Deportes y que no se pudiera celebrar la prueba.

"No os puedo decir más, que hemos luchado hasta el último minuto por que se pudiera celebrar", ha apuntillado, para lamentar que "el deporte se tenga que someter a este tipo de situaciones, cuando lo que estamos promoviendo es la práctica deportiva, la promoción de hábitos de vida saludables".

Y es que, para el concejal, están enseñando valores a los niños que habían acudido a correr de colegios e instituto, ante lo que lamenta "profundamente" que "se tenga que utilizar de rehén al deporte en esta ciudad".

"El deporte no tiene culpa, el deporte genera empleo, el deporte genera riqueza", según Parejo, que insiste en lamentar "profundamente" el que "se le someta a este chantaje o a esta presión". Sobre esto último e interpelado por si desde el equipo de gobierno consideran que es una huelga encubierta de los policías, ha replicado que cada vez que se celebra un evento deportivo sus pulsaciones "se disparan", y "no es precisamente" porque esté practicando deporte en ellas, "sino por la tensión de horas antes a que esto pueda llegar a pasar".