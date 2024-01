Higuero pide que se investigue la tramitación del proyecto de regadío de Tierra de Barros

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha pedido hoy que se investigue a fondo la tramitación del proyecto de regadío de Tierra de Barros llevada a cabo en la anterior legislatura.

Según Higuero, todo ello después de que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura haya tenido constancia documental de que, hace dos años, se paralizó el proyecto y se destruyó toda la documentación sin comunicar la renuncia a la iniciativa.

En una misiva fechada el 13 de diciembre de 2021, y que el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, envió al entonces presidente de la Junta de Extremadura, se indicaba literalmente que "acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros, y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión".

El consejero de Gestión Forestal ha recordado que el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, manifestó en todo momento que no se iniciaba la obra de este proyecto porque faltaba un permiso de Bruselas, pero, en realidad, había renunciado a él ante las instituciones comunitarias.

Ignacio Higuero ha subrayado que el escrito ha permanecido oculto tanto por el anterior gobierno extremeño como por el gobierno de Pedro Sánchez, pues se envió con copia a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Higuero ha avanzado que dada la gravedad de estos hechos solicitará la comparecencia voluntaria en la Asamblea de Extremadura para detallar lo acontecido.

Según el consejero, "hoy es un día triste porque desgraciadamente vengo a comunicar que el proyecto de Tierra de Barros ha sido una estafa. Los extremeños han sido estafados. Los 1.200 regantes de Tierra de Barros que llevan muchos años con ilusión esperando este proyecto han sido estafados".

Asimismo, el consejero ha aseverado que tanto el ex presidente como la ex consejera competente, Begoña García Bernal, sabían que el proyecto "no iba a salir y han jugado con la ilusión de estos regantes".

"Hemos tenido varias reuniones con Bruselas. La última fue el día 30 de noviembre donde directamente la Comisión Europea nos pidió que aplicáramos el Plan B que Fernández Vara sabía que tenía que aplicar y no se ha aplicado".

El consejero de Gestión Forestal ha reiterado que se han destruido documentos. Como prueba, se ha referido a la misiva de diciembre de 2021 donde el comisario europeo agradece al entonces presidente que le informase de la destrucción de los servicios informáticos de la Junta de Extremadura de los documentos relativos al proyecto.

La carta, remitida por el anterior jefe del Ejecutivo regional, debía estar en los archivos de Presidencia, pero no está, ha subrayado. Ignacio Higuero ha señalado que "Extremadura va a dejar de percibir mucho dinero por una mala gestión".

Y, ha concluido que "no vamos a consentir que vengan a insultar al pueblo extremeño en nuestra cara vendiéndonos con 87 millones de euros, diciendo que es una gran inversión para Extremadura".