El Cupón Diario de la ONCE reparte 1.165.000 euros en Valdivia

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.165.000 euros en 20 cupones premiados en la localidad pacense de Valdivia, uno de los cuales ha sido agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y los otros 19 con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado jueves, 18 de enero.



En esta ocasión, el vendedor de la ONCE Bernabé Estévez Galán es quien ha llevado la suerte a Valdivia (Badajoz) con este premio que ha repartido desde su punto de venta, según informa la organización en una nota de prensa.



El Cupón de la ONCE de este jueves estaba dedicado al Tejo de Behorbarrutia (Gipuzkoa), y ha dejado premios importantes en localidades de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía.