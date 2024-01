El PSOE presenta 35 enmiendas parciales a PGEx 2024 que mueven 36,7 millones para Badajoz

Ep.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha presentado 35 enmiendas parciales a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2024 que mueven 36,7 millones de euros referidas a Badajoz y relacionadas con las infraestructuras educativas y sanitarias, cerrar las 'heridas' de la riada, el Museo del Carnaval o la ampliación de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, y el secretario general del PSOE de Badajoz y portavoz local, Ricardo Cabezas, han desgranado el contenido de algunas de estas enmiendas a las cuentas autonómicas en una comparecencia en la que Vega ha destacado que, tras presentar el PSOE en la cámara legislativa una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el PP y Vox, están trabajando y lo han hecho con los compañeros para presentar las parciales.

Unas enmiendas parciales que pretenden "minimizar el impacto negativo" que las cuentas de la presidenta de la Junta, María Guardiola, tienen en la ciudadanía extremeña, y concretamente en la ciudad de Badajoz, ante unos "malos" presupuestos, para toda Extremadura y para la capital pacense en los que, además, vuelven a "comprobar" cómo la presidenta extremeña "cumple con la única máxima que tiene, que es la mentira".

Sobre esto último, ha concretado que en Badajoz "ni una sola" de las promesas electorales que llevaba Guardiola en su programa electoral lo ven reflejado en el presupuesto general de la Junta, "lo que es una mentira descarada y una absoluta falta de respeto" a los ciudadanos, tras lo que ha querido centrarse, a tenor de estas enmiendas parciales referidas a la capital pacense, en dos cuestiones "esenciales" como la sanidad y educación, "además del abandono al que está sometida la ciudad".

En este sentido, ha expuesto que se plantean "incluso" por parte del Partido Popular algunas enmiendas "replicando precisamente" el trabajo del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, como puede ser la reivindicación de la Ronda Sur, cuestión que también plantean los socialistas vía enmienda.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

A continuación, Soraya Vega ha recalcado en relación a la sanidad que ven cómo este presupuesto "solo crece un 3,8 por ciento", menos de lo que lo hace la media del presupuesto, y menos de la mitad de lo que se incrementó la partida en Sanidad con las últimas cuentas socialistas de Guillermo Fernández Vara en el año pasado, cuando la Sanidad creció en un 10 por ciento.

Respecto a la educación, la partida ha subido "poco más" de un 4 por ciento, "algo que sin duda alguna no da respuesta a las necesidades que tenemos en estos momentos en Extremadura" y el hecho de que estos días la consejera Mercedes Vaquera, "ya está diciendo que no puede abarcar todo el Plan de Infraestructuras Educativas porque no tiene dinero", al hilo de lo cual va a tener que ser, a su juicio, "muy hábil y muy original" a la hora de explicar por qué.

"Porque a la vez que le perdonan 70 millones de euros a los más ricos de esta región, no son capaces de abarcar y de cumplir con el Plan de Infraestructuras Educativas", ha afeado, para referirse en la ciudad de Badajoz a la calefacción del colegio Manuel Pacheco, e insistir en que "van a tener que ser muy originales a la hora de dar este tipo de explicaciones".

Y es que, ha reafirmado, "al final" llegan a la conclusión de cuáles son las prioridades y las intenciones del gobierno de Guardiola, que "es lo de siempre cuando gobierna la derecha, en este caso acompañada de la extrema derecha en Extremadura, y es el ataque a los servicios públicos", con el cual "se recorta en derechos" de los ciudadanos.

A este respecto y en alusión a las enmiendas en materia de sanidad pública, cuando además estos días se está viendo cómo se vuelve a tener la necesidad de reforzarla, el Grupo Socialista presenta enmiendas para el Hospital Universitario, para el Hospital Materno Infantil, y para el Centro de Salud de la Zona Centro, así como para reformar y adecuar los consultorios médicos de las siete pedanías.

En materia educativa, ha remarcado tres enmiendas principales, la construcción del nuevo colegio en Gévora, la nueva Escuela Oficial de Idiomas "por sustitución" en el antiguo hospital provincial y la reforma que necesita el Instituto de San Roque; mientras que en materia de infraestructuras presentan la ampliación de la Plataforma Logística para situar a la ciudad "donde debe estar en el desarrollo industrial" de Extremadura, además de otra relacionada con la riada.

GRAGERA "CALLADITO" Y "NADA REIVINDICATIVO"

Por su parte, Ricardo Cabezas ha explicado que en esta comparecencia van a hablar de cuestiones "muy importantes" para la ciudad, aquellas que no vienen en los PGEx de la Junta de PP y Vox, a la vez que ha sostenido que para el Partido Popular de Badajoz y el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, "siempre eran sus reivindicaciones en la pasada legislatura", pero una vez llega la formación política de este último al gobierno extremeño, le ve "muy calladito, muy sumiso, nada reivindicativo" y "atendiendo a lo que le dice el Partido Popular y su presidenta, María Guardiola".

"Los dos llegaron de la misma manera a ser candidatos, desde el dedo de Génova y sin pasar por ningún proceso de primarias y la aceptación de la militancia, tanto a nivel de Extremadura como a nivel de Badajoz", ha continuado, para recordar que esas reivindicaciones ya las hizo en una rueda de prensa y reivindicar cuestiones que "son hasta dolosas", como el muro que se cayó el año pasado en el barrio de Las 800, que hasta la fecha sigue sin ser reparado.

También ha citado como una cuestión "dolosa" el cierre del Museo del Carnaval, en relación al cual ha sostenido que el Ejecutivo regional "decidió no sacar a licitación" la ayuda que daba al mismo, que sigue cerrado y que ya que han visto que el ayuntamiento "maltrata de esta manera" a dicho centro museístico, piden que pase a formar parte de la Red de Museos de la Junta y que lo gestione directamente la administración autonómica, "ya que ha sido un auténtico desastre en los años que lo ha estado gestionando el Ayuntamiento de Badajoz".

Cabezas ha reclamado igualmente que se concreten las partidas genéricas que aparecen en el borrador de los PGEx relacionadas con educación y con sanidad, y si "por fin" se va a tener el Centro de Salud de Los Pinos y la Escuela de Idiomas en el Hospital Centro Vivo.

"Aquí se ha visto que, al final, los intereses de partido priman por el interés de la ciudadanía, cosa que el señor Gragera alardeaba continuamente que él se debía a la ciudad de Badajoz, y estamos viendo que solo se debe a él mismo y a su partido", ha espetado Ricardo Cabezas, que se alegra de que el PP en la Asamblea "haya cogido" aquellas reivindicaciones que él mismo hizo en su momento en relación a enmiendas a los PGEx.

Iniciativas que "por supuesto" también lleva el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, y ante lo que le "sorprende" que el propio Partido Popular "se enmiende sus presupuestos con las enmiendas que hace el portavoz municipal en el ayuntamiento del Partido Socialista".