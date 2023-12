Gragera pide a Óscar Puente que se avance en redacción del proyecto para soterrar la BA-20

Ep.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido por carta al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se avance en la redacción del proyecto para soterrar parcialmente la BA-20, conocida coloquialmente como 'autopista', en el tramo entre la cabecera del Puente de la Universidad y el cruce de las avenidas María Auxiliadora y Miguel Celdrán.



En este sentido, Gragera ha remarcado que hay cuestiones que dependen "en teoría solo" del ayuntamiento porque "afectan" solo al mismo, como puede ser dicho soterramiento, y que tras la toma de posesión del ministro le remitió una carta, a tenor de la cual está a la espera de que le conteste para intentar presentarle ese proyecto, plantearle cuáles son las opciones y los pasos que entienden desde el Consistorio que se deben dar.



Al respecto, ha esperado y ha deseado que haya una respuesta "positiva" en una carretera de titularidad estatal, pero que atraviesa el "corazón" de Badajoz, de modo tal que necesitan que el Gobierno de España les ayude, les acompañe y "sobre todo" les financie "parte" de esa intervención y obra, ante lo que se ha mostrado "seguro" de que tendrán una respuesta "afirmativa".



Al mismo tiempo, el primer edil ha matizado que le ha pedido que "al menos" avancen en la redacción del proyecto, en relación al cual en el ayuntamiento tienen una memoria en la que se habla de unos 15 o 20 millones de coste del proyecto, así como que el ministro valore la posibilidad de recibirles para explicarles el proyecto y que se encargue este último en aras de cuantificar "exactamente" cuanto cuesta la intervención y, a partir de ahí, encontrar fórmulas de colaboración para poder hacerlo realidad.



"Creo que los objetivos son compartidos, el Gobierno de España habla muchas veces de sostenibilidad, habla de humanización de espacios que es la palabra que ellos utilizan, yo creo que no hay nada que se ajuste más a esa humanización de los espacios que soterrar en parte la BA-20", ha sostenido, junto con que cree que es "posible" y que tienen la "capacidad" de poder hacerlo en colaboración en esta actuación cuyo presupuesto que se plantea "no" es "excesivamente alto".



Asimismo, Ignacio Gragera ha detallado que lo que buscan en primer lugar es que se redacte el proyecto, para cuantificarlo, y luego ver cómo se financia entre el ayuntamiento, el Gobierno de España o fondos europeos, tras lo que ha mostrado el "compromiso" de que el consistorio asuma posteriormente la titularidad de la vía y ocuparse de su mantenimiento.



En relación a la redacción del citado proyecto, ha puntualizado que, generalmente, se firma un convenio interadministrativo y que el titular de la vía realiza una obra para acondicionarla y, posteriormente, cede dicha titularidad a quien la vaya a asumir a futuro, y que está abierto a cualquier fórmula para poder avanzar en la materialización de esta actuación.



Sobre su financiación, puntualiza que es el Gobierno quien tiene la titularidad "y por tanto la mayor responsabilidad", pero que si para avanzar hay que realizar algún tipo de cofinanciación desde el ayuntamiento están abiertos porque ya lo tenían previsto.



LLAMAMIENTO A LA JUNTA Y AL GOBIERNO



Ignacio Gragera ha realizado este viernes un balance de fin de año, en el que ha hecho un llamamiento a la Junta de Extremadura y al Gobierno para que sigan colaborando "en este proyecto de todos que es la ciudad", tras lo que ha dado la enhorabuena al nuevo delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en relación al cual desde el ayuntamiento van a trabajar "de manera leal" junto a él para intentar materializar esos proyectos que la ciudad necesita.



En este contexto, ha informado que, a consecuencia de los nuevos nombramientos en el Ejecutivo Central, desde el ayuntamiento y por su parte se han remitido sendas cartas, tanto al ministro de Transporte como a la nueva directora general del Sepes, Leire Iglesias, para intentar concertar alguna reunión y adelantar "de manera más específica y más concreta algunos de los grandes proyectos que la ciudad necesita" y en los que "requiere" la ayuda del Gobierno.



Del mismo modo, ha continuado, esas reuniones que se han mantenido con la Junta se han materializado "en parte" en los presupuestos para 2024 y con el "compromiso" del gobierno regional y su "absoluta confianza" de que en los próximos años verán "también cumplidas esas respuestas y, sobre todo, cumplidos esos anhelos que tiene la ciudad de Badajoz".



A continuación, ha agradecido a la directora general del Sepes que le haya contestado a la carta que se le envió, emplazándose para poder verse y, dado que ha sido consejera del anterior gobierno extremeño y conoce la realidad de la ciudad y la región, está a su "disposición" para intentar ver cómo el Sepes, a través de sus competencias, puede ayudarles tanto a nivel de suelo industrial en las pedanías como también de urbanización de algunas zonas de difícil penetración por parte de la iniciativa privada.



CONFEDERACIÓN DEL GUADIANA Y TRANSPORTE



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la aprobación por unanimidad en el pleno de este pasado jueves de la petición de dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica a propuesta por el PSOE en una moción del PP para que el Gobierno incluya en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 inversiones en la ciudad, Ignacio Gragera ha reconocido que le "sorprendió la vehemencia" del portavoz socialista con dicha reclamación y cómo pidió de manera "tan vehemente" dicho cese y dimisión.



Al mismo tiempo, ha considerado que el grupo y la corporación a la que representa ha sido "meridianamente clara" en las peticiones "continuas y constantes" a la Confederación para que actúe e invierta el dinero "necesario" para intentar erradicar el "drama" que se tiene en el río con el nenúfar mexicano que, entiende, "no es fácil", pero ante lo que "no es una opción quedarse quieto y parado a la espera de que esto se solucione solo".



También ha sostenido que una vez que el PSOE, que "decide quién tiene la responsabilidad de presidir esa Confederación a través del Ministerio de Transición Ecológica", pide dicha dimisión, el grupo al que representa y el ayuntamiento les "acompaña" al creer que es "necesario un cambio" y que la Confederación se centre en aquellas zonas de la cuenca que más lo necesitan; y Badajoz lo es como consecuencia de las plantas invasoras o algunos animales, por lo que pide que se avance en la solución que consideren los técnicos, y la menos lesiva para el río, pero "eficaz".



Interpelado también por la prórroga del Gobierno respecto a las bonificaciones al transporte público, Gragera ha apuntillado que "afortunadamente" los ayuntamientos pueden tomar la decisión de acogerse antes del 31 de enero y tiene carácter retroactivo, por lo que están estudiándolo pero cree que "no es una mala cuestión". Así, ha agregado que lo van a valorar y que "en principio" y sin querer adelantarse cree que, en las mismas condiciones que lo han venido aplicando, lo harán también en 2024.