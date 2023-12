Plataforma Salva Tu Tierra insiste en que el proyecto de macrovertedero "no ha terminado"

La Plataforma Salva Tu Tierra insiste en que el proyecto de macrovertedero en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros "no ha terminado".

A través de una nota de prensa, este colectivo ha explicado que el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa promotora de dicha instalación contra el archivo del expediente administrativo por parte de la Junta sigue su trámite, siendo "previsible" que habrá una sentencia "durante el primer semestre de 2024".

Así pues, en el supuesto de que esa sentencia fuese desestimatoria del recurso, y sin perjuicio del eventual recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dicha decisión confirmaría la resolución de archivo del expediente y el asunto, por tanto, habría "concluido desde un punto de vista administrativo".

A su vez, para el caso de que el recurso fuera estimado y se decretara la nulidad de la resolución de archivo, que sería "recurrible en casación en todo caso", el asunto volvería al estado en el que se encontraba el 5 de octubre de 2022, "reactivándose el expediente administrativo para que las partes interesadas formulasen alegaciones contra la solicitud de impacto ambiental integrada para la instalación del vertedero solicitada por la empresa".

Dicho expediente administrativo, ha explicado, concluiría con una resolución sobre el fondo, concediendo o denegando la autorización, resolución que, "obviamente, sería recurrible ante los tribunales de justicia".

En ese contexto, y en el marco de un nuevo proyecto de Plan de Residuos de Extremadura (PIREx) de 2023 a 2030, la Plataforma Salva Tu Tierra ha indicado que el mismo no será definitivo hasta que sea analizado por los órganos competentes de la Unión Europea, por lo que "no es prudente hacer una valoración hasta que no sea aprobado definitivamente".

Por ello, la plataforma ha indicado que lo que "no es incompatible con ello" es que la Junta y la Asamblea de Extremadura trabajaran definitivamente en la redacción de una ley de residuos que dotará de "garantía y seguridad jurídica a este espinoso asunto".

En cualquier caso, ha precisado, con el "anterior" PIREx, que aún está vigente, o con el nuevo, un proyecto que pretenda destinar a vertedero un volumen de 180.000 toneladas anuales no es viable.

"Recordemos que el proyecto del nuevo PIREx prevé un volumen total de 55.000 toneladas y el vigente de 25.000", ha añadido la plataforma.

Por tanto, "conclusión: si definimos como "macrovertedero" una instalación en el que se depositarían 180.000 toneladas anuales, evidentemente, no es viable aplicando la normativa referida. Pero, ¿sigue siendo una grave amenaza para Salvatierra de los Barros la instalación de un vertedero de menores dimensiones que se adecúe a esos límites? La respuesta, rotunda, debe ser un sí", ha advertido.

Así pues, Salva Tu Tierra ha defendido que, con independencia del resultado del procedimiento contencioso administrativo y el devenir del PIREx, lo que es "indiscutible" es que la empresa promotora sigue teniendo unos derechos sobre los terrenos en los que sitúa su proyecto.

"Es este un tema que afecta a la esfera particular de los propietarios y que no debe ser tratado públicamente, más allá de lo que se conoce por formar parte del expediente administrativo. Lo que es innegable es que mientras todos esos contratos no hayan sido resueltos, la amenaza y el peligro persisten. Y la Plataforma Salva Tu Tierra luchará para que en Salvatierra de los Barros no se instale ningún vertedero sea de la dimensión que sea", ha sentenciado.