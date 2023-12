PP provincial Badajoz luchará en europeas para lograr cambio "tan necesario" para España

Ep.

El Partido Popular de la provincia de Badajoz ha remarcado de cara a 2024 que luchará en las elecciones europeas del 9 de junio "para conseguir el cambio que es tan necesario para España", que tiene un Gobierno que "no representa a muchos ciudadanos" y "que tanto daño puede hacerle a Extremadura, dejándola en el vagón de cola como estaba siempre".

Así lo ha señalado el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, acompañado del secretario general provincial, Juan Antonio Barrios, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en el tradicional desayuno de Navidad con la prensa, en el que Naharro ha apuntillado además que "el dinero, que es limitado, se está destinando a regiones para comprar votos".

En su intervención, el presidente provincial del PP de Badajoz ha hecho balance del 2023 para la formación en la provincia, un año electoral con varias citas y, en primer lugar, con las municipales y autonómicas en los que el PP ha aumentado sus alcaldes "prácticamente" en un 100 por cien, al pasar de 32 o 33 regidores en la anterior legislatura a los 66 que tienen en la actual.

También ha incrementado el número de concejales en la provincia al pasar a 580, que son 81 ediles más de los que tenían anteriormente, mientras que en el caso de la Diputación de Badajoz el PP ha pasado de seis a once diputados provinciales, quedándose del 12 diputado a "tan sólo" 130 votos en un partido judicial.

Todo ello contribuyó, ha remarcado, para en las elecciones autonómicas "ayudar" a que María Guardiola fuera presidenta de la Junta de Extremadura, ante lo que ha detallado que el PP en la provincia ha conseguido 15 diputados regionales que son parte "importante" del grupo parlamentario que sustenta a Guardiola en el Ejecutivo autonómico.

Para Naharro, todos estos aspectos se consiguieron con una "renovación del partido", ante lo que ha explicado que, desde el anterior congreso provincial, el PP se ha embarcado en una renovación "profunda" de sus estructuras y candidatos en "prácticamente" todas las localidades que lo necesitan.

Un proceso que continúa en la actualidad "porque si bien es cierto que, a la vista, las elecciones locales y autonómicas están lejos todavía, en política el tiempo pasa muy rápido" y el objetivo "no es otro" que el que ya se marcaron en el congreso provincial, como es "conseguir la Diputación de Badajoz por primera vez".

En relación a las elecciones generales, ha hecho hincapié en que el Partido Popular "también estuvo muy fuerte en la provincia" y "se quedó a tan sólo 1.500 votos del Partido Socialista".

"A todo esto con un Vox en un 13 por ciento (de los votos) en la provincia, que nos impidió conseguir la tan ansiada victoria en la provincia de Badajoz", ha afirmado, junto con que "aún así" igualaron el número de diputados y el de senadores con dos cada partido político, en referencia a 'populares' y socialistas, con un resultado que ha querido destacar.

Todo ello lo han conseguido "para transformar la vida de esta provincia", según el presidente del PP provincial, que ha resaltado de igual modo que se cuentan con alcaldes 'populares', "muchos de ellos nuevos, recién llegados, que han llegado con muchas ganas y que están transformando sus municipios", y que estos últimos son de tamaño mediano y grande, como la ciudad de Badajoz con mayoría absoluta actualmente, además de otras poblaciones como Montijo, Zafra o Jerez de los Caballeros.

Municipios todos ellos que son "el motor del cambio en la provincia" y que les van a ayudar a seguir transformando un territorio que "tanto lo necesita", al tiempo que ha indicado que las estructuras del partido se han ido renovando durante todo este tiempo y se van a seguir renovando en los próximos meses con el objetivo de seguir trabajando.

Interpelado por dicha renovación pendiente, Naharro ha precisado que ya han llevado a cabo una hace un par de meses de los presidentes comarcales, en concreto en un 50 por ciento, y que lo harán igualmente con "parte" de la junta directiva y del comité ejecutivo provincial para reflejar la situación actual del partido, dado que cuando se celebró el último congreso muchas de las personas que ahora son alcaldes o concejales "no estaban cercanas al partido y por lo tanto no están representados" en esos organismos "internos".

ANTONIO CAVACASILLAS

Preguntado también por el hecho de que el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Servicios Sociales Mayores, Mujer y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, haya presentado el pasado viernes su renuncia al acta de concejal y si seguirá al frente del PP local como presidente, Naharro ha replicado que es un tema que tendrán que ver "internamente".

Asimismo, ha considerado que la situación de Badajoz a nivel local, con su alcalde a la cabeza, en lo referente a los ciudadanos "es buena" y que hay un equipo de gobierno que está trabajando "con muchas ganas" y con "mucha fuerza", así como con "muchos" proyectos en marcha, además de "los que vendrán" o los que están finalizando en estos momentos.

"Por lo tanto, desde una visión sosegada y tranquila, dada la tranquilidad de que nuestro proyecto está funcionando en la ciudad, haremos los cambios que sean necesarios, si son necesarios", ha ahondado Naharro.

Sobre este mismo tema, ante la entrada de un nuevo miembro en el equipo del gobierno y el PP y si habrá una reestructuración de las delegaciones, Ignacio Gragera ha incidido en que no es el objeto de la convocatoria de este miércoles para hablar del Partido Popular "y no tanto de la situación particular del ayuntamiento", pero que en todo caso "obviamente" con la salida de Cavacasillas tendrá que tomar decisiones.

"Y cuando estén tomadas, seréis los primeros en conocerlas", ha trasladado a los periodistas, como también informará "puntualmente" de la respuesta de la siguiente persona en la lista con la que el PP concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo.