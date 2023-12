Gallardo se compromete a rehabilitar las dos plantas superiores de El Hospital-Centro Vivo

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a que, a partir del año 2024, las plantas superiores del edificio de El Hospital Centro Vivo podrán empezar a ser rehabilitadas, en la parte que corresponde a la institución provincial.

"¿Por qué? Porque nosotros aquello que decimos lo hacemos, y porque creo que en la política la palabra es fundamental, y normalmente la gente dice los políticos siempre mienten, no", ha reafirmado Gallardo, que ha considerado que "el politiqueo hace de la mentira su sello, pero la política ha de ser el instrumento transformador para hacer más feliz a la gente".

Por eso, ha avanzado, habrá un Centro de Emprendimiento, y también un espacio para la propia diputación, como ha señalado durante su intervención en el tradicional desayuno de Navidad de la Diputación de Badajoz con los medios de comunicación, en el que ha remarcado sobre el 50 por ciento restante del antiguo hospital que no le pregunten porque, como ha recordado, "no" es de la institución provincial.

Así y en alusión a la Junta de Extremadura y a los proyectos de llevar a El Hospital la Escuela de Idiomas y el Centro de Salud de la Zona Centro, ha aseverado que "si lo fuera porque no quieren hacerlo", ya trasladó su respuesta: "que nos lo ceda cuanto antes para que podamos, cuanto antes, buscar la solución".

En cualquier caso, ha añadido, "el compromiso de la diputación no solo está en las poblaciones pequeñas, sino que está también en todos y cada uno de los municipios de la provincia y, especialmente, en aquella que nos acoge que es la ciudad de Badajoz".

Preguntado por los periodistas por si ha hablado estos días con la Junta a raíz del cruce de declaraciones sobre la posibilidad de la devolución del espacio del hospital provincial a la diputación, el presidente de la institución provincial ha explicado que ha hablado este lunes con la consejera de Educación sobre este tema, y que la misma le trasladó que tenían "interés" pero que estaban estudiándolo.

Ante ello, ha insistido en que lo que él mismo le trasladaba era que, si lo van a hacer, desde la diputación se desentienden. "Es verdad que si no se hace, no lo pueden devolver en el 2026 porque ya no haremos nada", ha agregado, junto con que desde la diputación pueden configurar y ofertarlo si "realmente" tienen tiempo.

Sobre el centro de salud, ha querido recordar que ya decía con el gobierno anterior que se trata de un tema "complejo" y que así se lo ha trasladado a la consejera porque ese espacio, siendo más nuevo, tiene un problema estructural, ante lo que ha dicho "muchas" veces que "vale más el collar que el perro" y, por eso, desde la diputación buscaron alternativas y había empresas que estaban dispuestas a hacer la inversión "a cambio de hacer el gasto", porque cuando este último es importante" hay que pensarlo porque se está hablando de "dinero público".

"Lo que decida la Junta no solamente lo respeto, sino que lo defenderé, pero tanto si decide hacerlo, como si no decide hacerlo, ha de decirlo cuanto antes", ha insistido el presidente de la diputación.

AÑO ELECTORAL Y CAMBIO DE GOBIERNO

Sobre el 2023, Miguel Ángel Gallardo ha reflexionado en relación a que, desde el punto de vista informativo, ha sido "importante" dado que aquellos en los que se celebran elecciones "siempre lógicamente" son los que marcan la actividad informativa, pero que en el ámbito de la sociedad también hay "muchas" cosas de las que hablar, porque "la política, aunque parezca que lo es todo, en realidad no lo representa todo" y hay "muchas más" cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente o les pueden hacer "un poquito más feliz".

En este sentido, ha considerado que El Hospital Centro Vivo en el que se ha desarrollado este desayuno navideño "es claramente el ejemplo de eso", un espacio que ha protagonizado "muchas" crónicas y que, a su juicio, "finalmente fue un acierto", además de un "compromiso" que "muestra" que la diputación pacense "apuesta decididamente" por la ciudad de Badajoz "no para crear problemas, sino para generar soluciones".

Acto seguido, Gallardo ha reafirmado que dicho compromiso lo materializaron con este Centro Vivo que cree que ha conseguido el fin para el que se creó, "que no era otro que ser un impulso, no solo a la actividad cultural, de ocio, empresarial incluso de la ciudad", además del "mejor escaparate" de lo que representa la actividad económica, la artesanía y el talento que existe a lo largo del territorio de la provincia.

De El Hospital, ha recordado que lo configuraron de forma tal que inicialmente la actividad iba a ser privada, pero que la situación económica como consecuencia de la pandemia de la Covid "lo cambió todo" y de un problema hicieron "una solución", y hoy cree que se pueden alegrar todos de que "aquel contrato, fruto de la pandemia, no saliera hacia adelante" y que "se pueda utilizar por todo el mundo, para múltiples actividades y no solo para una en concreto".

Al mismo tiempo, el presidente de la institución provincial ha puntualizado que el balance que se puede hacer es "espectacular" si se mide de forma numérica, dado que en torno a 400.000 personas han pasado en "solo" dos años por el antiguo hospital provincial, lo cual da una "muestra clara" de su actividad, de su atracción y "fundamentalmente" de que ha sido acogido por la capital pacense "como algo propio, como algo suyo".

"Esto no es un mérito, esta era nuestra obligación, nuestra obligación era dar una solución a algo que se presentó desde hace mucho tiempo como un verdadero problema, y nosotros vamos a seguir trabajando en la solución", ha destacado Gallardo en esta intervención, que ha concluido dedicando unas palabras a los periodistas Miriam Fernández Rua y Alejandro Sordo de las Heras, fallecidos en este 2023.