Asociación vecinal y SOS Casco Antiguo presentan 107 denuncias de propiedades ruinosas

La plataforma SOS Casco Antiguo y la Asociación de Vecinos de esta barriada de Badajoz han presentado ante el ayuntamiento de la ciudad.

En nombre de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, ha resaltado que se trata de un acto "reivindicativo" en el que hacen público que ambos colectivos han iniciado un procedimiento administrativo con la presentación de estas 107 denuncias "contra propiedades que están en un manifiesto estado de abandono", porque están "hastiados de vivir entre ruinas" y de que los servidores públicos y representantes "se complazcan, se relajen, y se confíen en que este debe ser el estado de asquerosa normalidad" en el que tienen que vivir.

"Nos negamos rotundamente, y nos negamos a aceptar que nuestra asquerosa normalidad es vivir entre ruinas", ha detallado en la zona del Casco Antiguo situada detrás del palacio municipal y sobre lo que ha expuesto que "físicamente parece que el ayuntamiento a propósito da la espalda a estas calles", algo a lo que se niegan "porque la ley dice lo contrario" y quienes la incumplen son los servidores públicos, por lo que quieren "hacer un poco colaboración, valga el eufemismo, con la Oficina de Disciplina Urbanística para ayudarles a que cumplan con la ley".

Cuando presentan estos 107 expedientes, que se corresponden con propiedades situadas en las calles San Lorenzo, Amparo, Concepción Arenal, Luis de Morales, Encarnación o Sepúlveda, "no es todo lo que se puede denunciar" y podrían triplicarlas, según Pacheco, que ha explicado que se han dedicado más "hacia la zona marginal", que es "precisamente" la "más olvidada" porque, como ha lamentado, "el propio ayuntamiento es quien discrimina a una parte del barrio" cuando las inversiones se van hacia zonas "más recuperadas y más nobles, porque son más vistosas".

LA LEY

Al mismo tiempo, ha leído lo que ha denominado "unas pequeñas pinceladas" de lo que dice la ley y, en concreto, el Plan General Municipal del Ayuntamiento de Badajoz, cuyo artículo 2.3.18 sobre fomento de la edificación indica que los propietarios de parcelas y fincas urbanas no edificadas o en las que existieren construcciones declaradas paralizadas, (o en estado de ruina) deben iniciar su construcción en el plazo máximo de dos años. "Esto es, entre cosas, a contar desde la fecha de aprobación definitiva del Plan General, que fue el 24 de noviembre de 2007", ha advertido.

También ha citado la Lotus, ley regional de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, en cuyo apartado sobre personas y entidades responsables dice que incurrirán en responsabilidad administrativa urbanística las autoridades y los cargos públicos que con dolo, culpa o negligencia grave dejen caducar los procedimientos de restablecimiento y los procedimientos sancionadores, o dejen prescribir las infracciones urbanísticas.

Asimismo, indica el caso de que dejen prescribir las sanciones impuestas o no ejecuten subsidiariamente dentro del plazo máximo establecido las órdenes de restablecimiento ya dictadas y firmes, al tiempo que se ha referido al artículo 245 del Código Penal, según el cual el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada - "estas 107 denuncias son sobre propiedades que no constituyen morada" ha sumado - o se mantuvieren en ellos contra la voluntad de su titular será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses.

Además, ha apuntado, el Código Penal también dice en el artículo 408 que la autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público pro tiempo de seis meses a dos años

Con todo ello, ha tachado de "gravísimo" las últimas declaraciones públicas que se han hecho ante los medios, como que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, haya admitido que Disciplina Urbanística tiene catalogadas las ruinas y los solares, ante lo que se ha preguntado qué fecha de caducidad tienen las órdenes de ejecución forzosa, las ejecuciones subsidiarias, y las ejecuciones por ruina inminente.

Finalmente, ha defendido que, cuando alcen la voz, no les miren como si fueran un partido político o como oposición, y que llevan a cabo esta labor por sus familias, a continuación de lo cual ha recalcado que, ante todo esto, el ayuntamiento puede hacer dos cosas, "volver a ponerse de perfil y salir con estadística, salir con pretensiones, con intenciones" o lo que les piden "realmente", como es que se sienten con ellos y establezcan una hoja de ruta para, "paulatinamente pero de modo decidido, ir dando solución a las ruinas".

A su vez, Javier Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, ha hecho hincapié en que lo que esperan "ahora" es que el ayuntamiento "mueva ficha y que cumpla con la ley", y en que están cansados de ser "negociadores", "amistosos" o "propositivos" pero que "las cosas sigan igual", junto con que les dicen "a todo que sí", se reúnen con ellos antes de las elecciones, aceptan todas sus propuestas y después les "olvidan completamente".

Así y "por mandato de los vecinos", dan "un paso adelante" SOS Casco Antiguo y la asociación vecinal "hasta las últimas consecuencias obviamente", al hilo de lo cual ha avanzado que "de momento" van a empezar "dándole una oportunidad" en vía administrativa, y "si no responde a ella ahí están los jueces".