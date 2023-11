Badajoz no aprueba una declaración institucional sobre el 25N al no sumarse a la misma VOX

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz no ha podido aprobar en su sesión de este jueves, día 23, una propuesta de declaración institucional para adherirse a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de contra la Mujer, al no sumarse a la misma el Grupo Municipal de Vox.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado antes del debate de este punto que inicialmente se trataba de una propuesta de declaración institucional, pero que no se puede llevar como tal después de que un grupo manifestara su voto en contra, de modo que "por tanto" recala en el pleno como una propuesta de Alcaldía que, finalmente, ha sido aprobada con los votos de PP y PSOE.

En su intervención, Gragera ha leído los puntos de la declaración de la FEMP, según la cual los gobiernos locales, reunidos en dicha federación, reiteran la tolerancia cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, "independientemente de su intensidad"; a la vez que se reafirma el compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se destaca la importancia de los ayuntamientos en su desarrollo. Además, y una vez evaluada la aplicación de dicho pacto, insta a su renovación en sede parlamentaria conforme al compromiso alcanzado en la XIV Legislatura.

Una propuesta de Alcaldía que ha salido adelante con los votos positivos de PP y PSOE y negativos de Vox, cuyo portavoz, Marcelo Amarilla, ha explicado el voto en contra de su grupo a esta declaración al señalar que, para su formación, la familia es el "núcleo esencial" en torno al cual gira nuestra convivencia y que "uno de los aspectos más sensibles" en los que se debe concentrar la acción de los poderes públicos es la protección a la familia "contra todo tipo de violencia que puedan sufrir sus miembros".

A continuación, ha expuesto que "la violencia doméstica abarca todo aquel comportamiento en el ámbito del hogar de violencia física, sexual o psicológica, que llega a poner en situación de peligro la seguridad o integridad de otra persona del grupo familiar", a la vez que ha sostenido que el "propósito" de Vox es proteger de forma "inequívoca" la integridad de la familia y de sus miembros, "poniendo coto a agresiones que puedan llegar a producirse", y saben que el "feminismo radical" solo contempla la violencia contra la mujer "tras haber asumido la ideología de género".

El portavoz de Vox ha alertado además de que "se deja de lado a las demás víctimas de violencia, los niños, los ancianos, los varones y las mujeres homosexuales que padecen el maltrato de sus parejas, como si hubiera víctimas de primera y de segunda", así como que la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado que le acompaña no implementan medidas "realmente eficaces y efectivas de protección a la mujer, único objeto de protección para esta ley", mientras la conocida como 'Solo sí es sí' es "una auténtica chapuza legal".

Y es que, como ha abundado, la postura de Vox es que se debe ampliar la visión "a toda la violencia que se sufre en la familia" y, además, desde la formación "siempre" van a estar contra todo tipo de violencia. "Precisamente para los violadores, para los que ejercen violencia contra la mujer siempre hemos propuesto que sean medidas penales mucho más duras", ha sumado, mientras el Partido Socialista en el Gobierno "suelta a esa gente cuanto antes desde la cárcel".

Por su parte, la concejala socialista Concha Baños, ha indicado que el que debatan en "pleno" siglo XXI si unirse o no a una declaración institucional en contra de la violencia de género le parece "uno de los mayores retrocesos de las últimas décadas", así como que les extraña "muchísimo" porque votaron a favor de sumarse a esta declaración y no entienden "qué ha podido pasar" o "si es que quizás le han dado un toque sus jefes", tras lo que ha recalcado que la violencia machista se presenta en "múltiples formas".

No obstante, en los últimos años desde el auge de Vox y la ultraderecha se asiste a una nueva forma de violencia machista, su "negacionismo", que es violencia porque "priva a las víctimas de su condición como víctimas" y "alienta a los victimarios, a los maltratadores, a seguir siéndolo", lo cual es la principal causa de que hoy en día estén aumentando los casos, "sobre todo entre las personas más jóvenes", ha agregado, para exponer que, además y "sin ningún tipo de pudor", incorporan en sus filas a condenados por violencia machista.

En nombre del PP, Antonio Cavacasillas, ha remarcado que se adhieren a la declaración de la FEMP como hacen todos los años y "siempre" y, en este caso concreto, a la propuesta de Alcaldía, sobre cuyos puntos ha resaltado que trabajan en los mismos y creen que hay que seguir trabajando en esta línea, así como que, a través de la Concejalía de Mujer y la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, realizan una serie de actividades en torno al 25N que prestan una "especial atención" a la escuela porque el machismo está creciendo, según los últimos estudios, en edades más tempranas.

En un segundo turno, Marcelo Amarilla ha aseverado que "por supuesto que hay que luchar contra la violencia contra las mujeres" y "nunca" han negado que exista esa violencia y que es una "lacra", pero que "se puede luchar de otra manera", dado que el método empleado hasta ahora "no ha servido porque no ha disminuido", y "para colmo" se tiene un aumento "descontrolado" de una inmigración "masiva" de gente con una mentalidad "completamente distinta" y que "no respeta a las mujeres".

MUSEO DEL CARNAVAL

El pleno también ha dado luz verde, con la abstención del PSOE, a un expediente de declaración de no disponibilidad de crédito y despido objetivo por causas económicas de dos trabajadoras municipales, al no haber sido aprobada la subvención de la comunidad autónoma en relación con el Museo del Carnaval, en relación al cual el concejal de Economía, Javier Gijón, ha reconocido que es un punto "desagradable" por sus consecuencias y que el equipo de gobierno "no ha tenido más remedio" que anular el crédito con el que contaban para esta subvención.

Ante ello, ha explicado que no ha llegado esta última por parte de la Junta para la financiación de dicho museo y, como consecuencia de ello, han tenido que proceder a la rescisión de esos contratos, porque estaban soportados por una partida presupuestaria que se había prometido que "iba a llegar a la ciudad de Badajoz, como en anteriores años había estado llegando", pero que "finalmente no ha llegado".

Sobre esto último, el edil ha apuntillado que desde Intervención de la Junta han dicho "año tras año" que no se puede hacer una subvención directa para el Museo del Carnaval al Ayuntamiento de Badajoz, pero que el Ejecutivo autonómico del PSOE "ha estado haciendo oídos sordos a estas comunicaciones" y el pasado mes de marzo año hubo una nueva comunicación que "han metido en el cajón", y que no se ha comunicado hasta el 29 de septiembre que no les iban a dar el dinero.

Desde el PSOE, Alejandro Mendoza ha defendido que desde el ayuntamiento se deberían sacar esas dos plazas dentro del Catálogo de Puestos de Trabajo y dotarlas presupuestariamente al tratarse de un servicio permanente, razón por la cual se deben dotar los medios económicos y humanos para que lo sea.

Amarilla ha achacado este tema al "enfrentamiento" en mandatos anteriores de la Junta del PSOE y el ayuntamiento y ha confiado en que se tramite "cuanto antes" para que el museo pueda volver a funcionar - su cierre está previsto para el 30 de noviembre -, y Gijón ha confiado en que esta situación "se pueda resolver en la mayor brevedad posible" y dicho espacio pueda volver a abrir "lo antes posible".