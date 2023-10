PSOE Badajoz pedirá crear una mesa de trabajo para regenerar el Casco Antiguo

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz defenderá dicha moción, en el próximo pleno correspondiente al mes de octubre y previsto para este jueves, día 26.

A este respecto, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha reconocido que "esto no es nuevo" y que "es verdad" que la "excusa" de la creación del Consorcio del Casco Antiguo "vale para todo" y "vale para que durante 28 años esa intervención integral que necesita" esta zona de la ciudad "no se haya llevado a cabo". "Ahora mismo tenemos a vecinos escandalizados, alarmados, comerciantes a los que no les seduce para nada montar sus negocios en el Casco Antiguo y se están yendo de él", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha incidido en que este tema "no es nuevo" y que en 2017 ya criticaron y afirmaron los socialistas que en el Casco Antiguo había 11 edificios estaban en estado "deficiente", 29 "muy deficiente", 59 en "posible" ruina y 27 en ruina, tras lo que ha recordado que ya en ese año pedían que el ayuntamiento "tirase de su normativa y de toda la ley que le ampara para poder intervenir en este tipo de situaciones", algo que "no se ha hecho" en los ocho años que lleva como portavoz del PSOE y "menos" en 28 años de gobiernos del PP.

También se ha referido a este respecto a la puesta en marcha de un impuesto de ruina o a una oficina de rehabilitación integral, tanto para vivienda como para locales comerciales, y ha lamentado que "no se haya aprovechado la oportunidad" que suponían los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, uno de cuyos apartados giraba en torno a la recuperación de cascos históricos degradados.

PLENO "DESCAFEINADO"

También va a pleno otra moción del PSOE para nombrar hijos predilectos de la ciudad de Badajoz a Carolina Yuste y Juan Manuel Benítez, como ha recordado el portavoz del Grupo Socialista, que ha criticado el orden del día de un pleno "bastante descafeinado", y que no va a durar mucho tiempo por las mociones que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, "no ha tenido a bien" introducir.

En este sentido se ha referido al caso de varias mociones presentadas por los socialistas, que entienden son "importantes y muy necesarias" para el "buen funcionamiento" de la ciudad y para prestar un mejor servicio a los vecinos, y ha detallado que una de esas mociones que Gragera "no ha tenido a bien introducir ni en comisiones ni en pleno" es una petición del PSOE para la construcción de un nuevo polideportivo de gimnasia en la barriada de Valdepasillas.

En relación al mismo, ha recordado que ya venía en presupuestos en su momento pero que "de un plumazo" el entonces alcalde Francisco Javier Fragoso "eliminó" la cuantía que estaba destinada a la construcción de este pabellón de gimnasia para "otras cuestiones", ante lo que ha expuesto que se adolece de instalaciones deportivas en la ciudad, y lo único que pretendían los socialistas es que se recogiese esta petición y se contemplase en el próximo anexo de inversiones del presupuesto municipal para 2024.

Unos presupuestos municipales que entiende que estarán "muy avanzados" y acerca de los cuales espera que "más pronto que tarde" les informen cuáles van a ser las líneas más importantes y "sobre todo" poder realizar aportaciones en la medida de las posibilidades del grupo, "si así lo quiere" el equipo de gobierno del PP.

Otra moción que no ha sido recogida es una cuestión que el PSOE reivindica y pide desde 2015 para iniciar los trámites para que cuenten con agencia de lectura las pedanías de Gévora, Villafranco y Alcazaba, que son las tres únicas que no cuentan con dicho servicio, algo que volvieron a solicitar en noviembre de 2016 a través de otra moción, en febrero de 2018 y que también presentaron el pasado mes de septiembre de 2023 pero no entró en el orden del día del pleno porque el alcalde "no quiso".

Para Cabezas, estas mociones no se han aceptado porque Gragera entiende que las peticiones del PSOE se tienen que llevar a ruegos y preguntas y que no procede un debate político, aunque las que propone el PP sí, como la de solicitar "una vez más" al Gobierno de España que forme parte del Consorcio del Casco Antiguo, lo cual también es para el portavoz socialista un ruego o pregunta que puede hacer el primer teniente de alcalde, el 'popular' Antonio Cavacasillas, en Madrid como diputado nacional.

"El consorcio es importante", según Cabezas, que ha reivindicado no obstante dicha mesa de trabajo interinstitucional en la que la Junta de Extremadura, el ayuntamiento y el Gobierno de España, con competencias en el barrio, se sienten y se pongan a trabajar.

Por último, ha querido mandar un mensaje a Ignacio Gragera, a quien se le está viendo una actitud de "prepotencia" y "de soberbia" con el PSOE. "Si por él fuera nos eliminaría de un plumazo", ha agregado, para concluir que la ciudadanía quiere que sigan en el ayuntamiento en la oposición para hacerle un control y seguimiento a sus políticas y hacer propuestas para mejorar la acción de gobierno del PP.