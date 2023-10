Archeoandrea presenta un mapa de 10 sitios abandonados de la provincia de Badajoz

En el contexto del proyecto europeo Place Out!, durante los primeros seis meses el espacio Archeoandrea, Patrimonio y Economía Social, ha trabajado en “mapear” diversos espacios abandonados, desaprovechados o subutilizados en toda la provincia de Badajoz.

En concreto, esta labor tenía el propósito de “profundizar” en el conocimiento de los territorios involucrados en el proyecto y “establecer un diálogo” entre instituciones y organizaciones juveniles.

Así pues, este mapa es “una puerta al pasado” de la provincia de Badajoz, puesto que cada espacio identificado está acompañado de detalles sobre su historia, estructura y posibles usos anteriores o futuros.

De este modo, “es una oportunidad para reimaginar estos lugares, visualizar su potencial de revitalización y reflexionar sobre su reutilización”, detalla Archeoandrea en un artículo que ha publicado este mismo jueves.

En este sentido, Place Out! tiene como objetivo fomentar el protagonismo y liderazgo juvenil en zonas no urbanas de Europa. Por tanto, este mapa es “una muestra del compromiso” del proyecto con la regeneración sostenible de territorios rurales, incentivando a los jóvenes a ser agentes activos en la transformación de su entorno.

En definitiva, este mapa de sitios abandonados de la provincia de Badajoz no es solo una herramienta de visualización, sino “una inspiración para la acción y una llamada a valorar y redescubrir” el potencial de lugares que han sido olvidados.

PROYECTO PLACE OUT!

Cabe recordar que Place Out! es una iniciativa centrada en aumentar el protagonismo y liderazgo de la juventud en áreas no urbanas en cuatro países europeos, cuyo objetivo es aplicar el marco conceptual de la Regeneración Urbana como medio para la regeneración sostenible de territorios rurales.

De esta forma, el proyecto, que ha recibido financiación del programa Erasmus+ de la Unión Europea bajo el Acuerdo de Subvención No. 101090027, busca aumentar la implementación de políticas generativas lideradas por jóvenes para la regeneración sostenible de territorios rurales en toda Europa.

Los territorios involucrados son Badajoz, así como Chalkidiki (Thessaloniki –Grecia-), la provincia de Gabrovo (Bulgaria) y Mugello (Toscana –Italia-).

En la actualidad, Place Out! cuenta con un consorcio compuesto por los siguientes partners: The Democratic Society; Agenzia LAMA; Impact Hub International; Wazo Coop; ActionAid Hellas; Beecom; Ecosystem Europe; Youth Institute of Exremadura; Unione montana dei comuni del Mugello; y Gabrovo Municipality.