PSOE propone a Carolina Yuste y a Juan Manuel Benítez como hijos predilectos de Badajoz

Así, lo señala el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, que propondrá al Comité de Distinciones en el próximo pleno ordinario, previsto para el 26 de octubre, el nombramiento de la actriz Carolina Yuste y el periodista Juan Manuel Benítez como hija e hijo predilectos de la ciudad.

Carolina Yuste es una actriz nacida en Badajoz en 1991, que empezó a trabajar en teatro en el año 2012 con la obra 'Las Brujas' del extremeño Luis Chamizo.

Tras pasar por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y el Centro de Investigación Teatral La Manada, comenzó una "ya imparable" carrera en cine (con más de una docena de películas y otras pendientes de estreno), televisión (con algunas series como 'Las Noches de Tefía'), teatro (donde cabe destacar la obra 'Prostitución' por su implicación con la visibilidad de las mujeres en situación de prostitución) y danza.

Así, los socialistas han recordado de la carrera de Carolina Yuste que dichos trabajos la han llevado a conseguir premios a mejor actriz de la Unión de actores y actrices por dos veces, premio Berlanga y premio Feroz a mejor actriz de reparto, la medalla del CEC a mejor actriz secundaria, y el más importante, el premio Goya en el 2019 a mejor actriz de reparto por la película 'Carmen y Lola'. En la actualidad, explora su faceta de directora y graba un cortometraje documental entre Badajoz y Portugal.

"Mujer poderosa comprometida con los valores de la igualdad y la solidaridad, nunca olvida presumir de su procedencia pacense y extremeña de la que hace gala con mucho orgullo siempre que puede y no es difícil verla disfrutando de un atardecer en la Alcazaba o un paseo por el Casco Antiguo al que adora junto a sus amigas y familia", agregan las mismas fuentes, "porque si algo es Carolina, además de una de las actrices más talentosas que ha dado esta ciudad, es que es una persona sencilla, cercana y afectuosa".

Por su parte, Juan Manuel Benítez, nacido en Badajoz en 1974, criado en la barriada de San Fernando y estudiante en la Universidad de Extremadura es, probablemente, el mejor reportero en español en la televisión en EEUU, a donde llegó como becario de La Caixa. Ha trabajado como periodista bilingüe en Nueva York durante más de dos décadas, cubriendo política, el cambio climático y la comunidad latina. En 2003, se unió a NY1 News como reportero presentando el programa de actualidad 'Pura Política' y el podcast semanal 'Off Topic/On Politics'.

Benítez ha cubierto ampliamente las administraciones de los alcaldes Michael Bloomberg, Bill de Blasio y Eric Adams, así como "innumerables" campañas políticas, incluidas las primarias de Barack Obama y Hillary Clinton en 2008 para la nominación presidencial demócrata. También se ha desempeñado como moderador y panelista en numerosos debates electorales.

Su cobertura sobre el cambio climático lo ha llevado a lugares como Holanda y "le ha valido nada menos que un premio Emmy en 2022", concluye el PSOE, junto con que también recibió los premios The New York Press Club y The New York State Associated Press Association.