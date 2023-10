Gragera urge que administraciones vayan "a una" para solucionar problemas Casco Antiguo

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha abogado por que todas las administraciones vayan "de la mano y a una" para intentar solucionar "de verdad" las problemáticas que se están viviendo en el Casco Antiguo, en relación al cual está "empeñado" en su recuperación en la parte que le "toca" al ayuntamiento y en colaborar con el resto de administraciones en la aquella que no le compete "de manera directa".

Y es que, para el regidor, "esto es una pelea a medio y largo plazo" y que está "dispuesto a luchar" y a "ganar", "a pesar de que haya momentos en los que haya gente que no la entienda o que se frustre". "Entiendo esa frustración, pero mi labor, mi misión y mi objetivo es pelear contra esto, luchar contra esto, involucrar al resto de administraciones, hacerlas ser conscientes de la realidad que se vive en el Casco Antiguo, en algunas zonas del Casco Antiguo", ha remarcado.

"Nosotros estamos haciendo mucho, mucho, y lo digo siempre, no hay una solución a corto plazo si no existe una voluntad decidida por parte de todas las administraciones, y ni siquiera existiendo una voluntad decidida se pueden prometer cosas que no están en nuestra mano", ha continuado, junto con que ante la proliferación de puntos de venta de droga "no es fácil acabar con ellos" y es algo que "lo sabe bien" la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional, que son quienes tienen que "pelear" contra ello, aunque "depende también" de la Fiscalía o de la Judicatura.

En este sentido, se ha referido también a las autorizaciones o a que depende de una tramitación en un país "muy garantista", en el que entrar en una vivienda a hacer un registro "no es fácil y no es sencillo". "Y eso la gente tiene que saberlo, ¿que estamos presionando en la manera que nosotros podemos? Sí", ha asegurado, así como que "de hecho" la Policía Local está "todos los días en el Casco Antiguo" y hay patrullas a pie y en vehículo de dicho cuerpo y especialmente del Giapol.

Al mismo tiempo, igualmente se colabora con la Policía Nacional, quienes tienen las competencias en materia de seguridad ciudadana, "y sobre todo en la persecución de los delitos que tengan que ver o estén relacionados con el consumo y el tráfico de drogas".

ALTERNATIVAS PARA QUIENES VIVEN EN LA CALLE

A preguntas de los periodistas por la situación del Casco Antiguo ante la proliferación de los puntos de venta de drogas, los últimos incidentes o la gente a la que se le puede ver pidiendo o durmiendo en la calle, Gragera ha defendido que, ante ello, desde el consistorio intentan buscar "siempre" una alternativa a aquellas personas que están viviendo en la calle, la cual se les ofrece por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales para que puedan estar en un albergue o recurso disponible, pero que "no puedes obligar a la gente a estar interno en un recurso" y hay quien "no quiere".

El ayuntamiento también está "invirtiendo más que en ningún otro lugar de la ciudad para mejorar y para adecuar los espacios públicos", ha dicho, para llevar a los mismos actividades o conciertos, tener allí residencias de estudiantes, museos o la sede de la Escuela de Artes y Oficios, cuyas obras se están llevando a cabo en el antiguo San Pedro de Alcántara en una zona que estaba "muy degradada hace unos años" y que se va recuperando "poco a poco", además de intentar actuar en El Campillo o a través de las promociones de la Inmobiliaria, o intentar que esta zona tenga "vida".

"Si queremos decirle a la gente que esto se soluciona chasqueando los dedos o diciendo que se va a solucionar, bueno, obviamente es una pelea a medio y largo plazo que estamos peleando", ha abundado Gragera, para quien se trata de una "pelea" que "compete a todos".

Acto seguido, ha aludido a "las acusaciones políticas, esas declaraciones cruzadas, interesadas, partidistas, perjudiciales para los propios vecinos del Casco Antiguo y perjudiciales para quienes residen allí, de otros grupos políticos que, además no son ni siquiera bien intencionadas, en muchos casos pues lo que hacen es poner piedras en el camino", además de "intentar minar" los "esfuerzos" que están haciendo desde el ayuntamiento, tras lo que ha insistido en que su postura en relación al centro histórico pasa por renovar sus calles y parques, invertir en "embellecerlo" y atraer turismo.

En este sentido, ha remachado que lo que pasaba en el Casco Antiguo hace 30 años es que no se podía subir a la Plaza Alta, y que actualmente hay "zonas marginales que siguen existiendo y no hay que engañarse, pues cada vez son menos", al hilo de lo cual ha destacado que existe una problemática "estacional", y ha apuntillado que "las problemáticas muchas veces vienen también con el buen tiempo, con el verano", y que hace cuatro años se sufrió una situación "muy compleja y muy complicada" en el verano de 2019, "que luego se fue reconduciendo y que es cíclica".

"Aquí estamos lidiando en este caso con narcotraficantes en algunos casos, pero sobre todo con personas enfermas que tienen unas adicciones y tienen unas necesidades de consumo que obviamente tenemos que intentar, de alguna manera, que no sea el Casco Antiguo una zona en la que ellos puedan consumir y puedan comprar", ha hecho hincapié, junto con que si se está hablando de droga, seguridad ciudadana o de la comisión de hechos delictivos derivados del consumo de dicha sustancia, "la solución no pasa porque el ayuntamiento ponga más o menos vigilancia".

Así, ha reafirmado, pasa por que todas las administraciones, y "especialmente" aquellas que tienen esos cometidos y competencias, en colaboración con el ayuntamiento "de manera absolutamente leal y decidida", "pongan coto a eso", además de intentar concienciar a otras instituciones y entidades, como la Judicatura, la Fiscalía y el resto de órganos del Estado para que en estos casos en los que se estén produciendo investigaciones y solicitudes de entrada y registro en domicilios para terminar con esos puntos de venta de droga "tengan la conciencia de que un día más es tarde".

A este respecto, ha agregado que la ciudad y él mismo como su alcalde necesita que esas investigaciones "puedan cristalizar lo antes posible", en aras de "intentar luchar de manera efectiva contra la venta de droga, que es lo que está provocando ese clima que a veces se vive en el Casco Antiguo", a la vez que ha confirmado que mantiene contacto diario o semanal con la Delegación del Gobierno, desde donde son "conscientes de las dificultades que se están viviendo ahora", y de las necesidades y peticiones de la ciudad y que así se trasladan.

AMAZON

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones tras participar en la presentación de la temporada del Mideba Extremadura, donde ha sido preguntado por la reunión prevista para estos días con responsables de Amazon y de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento, sobre lo que ha replicado que se dará cuenta sobre ello "cuando se tenga que informar" y que el consistorio es "una de las partes".

"Cuando se tenga que informar sobre algo de común acuerdo todas las partes implicadas informarán", ha insistido, junto con que supone que "todo irá bien" y que espera y desea desde la ciudad que esto tenga como resultado lo que todos quieren, como es la puesta en marcha "cuanto antes" del proyecto, que le "sigue generando mucha ilusión" y ante el que ha considerado que, cuando se tenga que informar, espera sea "en sentido positivo".