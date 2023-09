Pleno Badajoz aprueba moción insta al Gobierno informar sobre víctimas violencia doméstica

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE una moción presentada por la formación de Santiago Abascal, transaccionada por los 'populares', que insta al Gobierno de España a que proporcione un canal de información y registro al que poder tener acceso por parte de las administraciones públicas sobre las víctimas "constatadas" de violencia doméstica.

Cuando eso se dé, como ha recalcado el alcalde, Ignacio Gragera, existirá el "compromiso" de homenajearlas desde el consistorio, como ya se hace en el mismo con las víctimas de violencia de género, para lo cual se someterá "ese futuro e hipotético minuto de silencio a la aprobación plenaria, que es el órgano competente para ello".

En concreto, Vox había presentado una moción, defendida por su portavoz Marcelo Amarilla, para declarar un minuto de silencio por cualquier víctima de violencia doméstica o intrafamiliar, en la que pedía que se condene "abierta y enérgicamente" cualquier acto violento ejercido contra cualquier persona sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

También pedía, entre otros asuntos, que se convoque un minuto de silencio al inicio del pleno inmediatamente posterior "a la fatal agresión", como gesto de respeto hacia la persona o personas fallecidas como consecuencia de una acción violenta dentro del ámbito doméstico o intrafamiliar.

A este respecto, el concejal del PP, Antonio Cavacasillas, ha planteado una transaccional de su grupo, aceptada por Vox, consistente en instar al Gobierno a que genere una herramienta por la que comunique las víctimas de violencia doméstica, de forma similar a cuando se convoca un minuto de silencio en el ayuntamiento contra la violencia de género, en relación a los cuales hay una comunicación previa por parte del Ejecutivo central a través del Ministerio de Igualdad, además de existir el programa Viogen en el que se registran las víctimas de violencia machista.

Durante el debate de este punto, Gragera ha remarcado que desde el consistorio van a seguir llevando a cabo minutos de silencio cada vez que haya una víctima de violencia de género, y que "otra cosa" es que exista un mecanismo para poder informar a las instituciones públicas de cuándo existe una víctima de violencia doméstica, de modo que están "dispuestos", en el momento en el que exista ese registro y esa información, de manera "paralela y complementaria" a convocar un minuto de silencio también por esas víctimas.

AMNISTÍA

Por otro lado, se ha aprobado con los votos favorables de PP y Vox y en contra del PSOE una moción presentada por los 'populares' contra la amnistía defendida por Cavacasillas, quien ha recordado que el pasado 5 de septiembre el líder de Junts y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema".

Al respecto, ha resaltado que Pedro Sánchez, "en un intento desesperado para conservar la Presidencia del Gobierno", "se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley", a la vez que ha sostenido que, con esta moción, pretenden transmitir "tranquilidad" a los pacenses sobre la opinión de sus dirigentes políticos en el ayuntamiento tienen sobre la amnistía.

En este sentido, en el PP están "absolutamente convencidos" de que todos los partidos con representación en el ayuntamiento están a favor de la legalidad y de la Constitución y "no a favor de la elaboración de estrategias de imposible encaje legal en nuestro ordenamiento jurídico, con la única razón de beneficiar a unos pocos españoles frente a la mayoría de los españoles".

Por parte de Vox, Marcelo Amarilla ha sostenido que España "vive una situación de extrema gravedad" para la unidad nacional, la convivencia entre españoles, la democracia y el Estado de derecho y que se está "muy cerca" de volver a vivir un "golpe de Estado" contra el país "como el que ocurrió en 2017, ahora perpetrado directamente desde La Moncloa", así como que Sánchez "ha demostrado que no tienen ningún límite moral ni político y que "está dispuesto a cualquier cosa" con tal de continuar en el citado palacio.

En nombre del PSOE, Ricardo Cabezas, ha aludido a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a que Cavacasillas, también diputado nacional, podría decirle al presidente de su partido que "se le está quedando" la "cara" que se le quedó a él mismo hace cuatro años, cuando ganó las elecciones municipales pero no pudo gobernar debido al acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos.

En otro momento, ha apuntillado que quieren "enmerdar otra vez" el debate político con "esto de la amnistía", cuando no se sabe si va a salir o no, junto con que "no deja de ser una cortina de humo" ante la "investidura mentira" de Feijóo, y que "se afanan" en ponerse en contra de otra investidura que "todavía no ha surgido".

En su segundo turno, Cavacasillas ha preguntado si amnistía "sí o no" a Cabezas, quien a su vez ha interpelado al anterior cuándo va a entregar su acta de concejal, tras haber renunciado al sueldo, para que otro compañero del PP pueda desarrollar sus funciones, ante lo que el edil 'popular' ha replicado que es "perfectamente compatible" ser diputado nacional y concejal en un ayuntamiento.

OTRAS MOCIONES

Dentro de la Comisión informativa de Alcaldía también ha salido adelante por unanimidad una moción de Vox referente a la Feria del Caballo y el Toro Ecuextre, transaccionada por el PP y por la que el ayuntamiento y la Institución Ferial se comprometen a estudiar la posibilidad de darle una mayor representación al sector taurino en dicha feria, así como a estudiar la posibilidad de cambiar este mismo certamen al primer trimestre del año, y a que pueda incluir un Bolsín taurino de ámbito nacional.

Por otro lado, ha sido rechazada con los votos negativos de PP y Vox y a favor del grupo proponente una moción del PSOE para instar a la Junta de Extremadura a que aplique la gratuidad a la totalidad de familias solicitantes del servicio de comedor escolar en los centros educativos de la región.

Finalmente y ya en el turno de preguntas orales, la concejala del PSOE Concha Baños ha realizado un ruego referido a una publicación en sus redes sociales sobre una llamada a la Policía Local por un incidente en el Casco Antiguo con un varón con un cuchillo y a las declaraciones al respecto al alcalde, al que ha exigido que en el plazo "máximo" de una semana les haga llegar de la manera que considere o les faciliten la posibilidad de comprobar "in situ" el registro de las llamadas recibidas en la centralita en la que se graban aquellas que se hacen a la Policía Local.

Esto último también lo ha pedido sobre las imágenes de la cámara situada entre San Juan y Concepción Arenal del 11 de septiembre; a tenor de lo cual Gragera ha pedido que "revise sus tres declaraciones diferentes en tres días, dando datos diferentes" y que luego "se aplique" el "cuento de la honestidad".

"Le pido que revise sus declaraciones y luego me diga si, cuando yo contesto a esa acusación que usted hace, estoy o no estoy en uso de la razón, en base a la información que usted proporcionó en el primer momento", ha concluido, para tomar "nota" en todo caso del ruego.