El PSOE local de Badajoz pide la reparación de las baldosas de la Plaza de España

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de Gobierno que se reparen las baldosas de la plaza de España que rodean la Catedral y que presentan un estado "lamentable desde hace años".

En concreto, estas baldosas trasladan una "mala imagen de la ciudad a propios y a visitantes", ha sostenido, junto con que se han roto por el paso de camiones de gran tonelaje en Navidad y Semana Santa, entre otras causas.

Así pues, los socialistas han sostenido que al equipo de gobierno se le sigue dando "rematadamente mal" el mantenimiento de la ciudad, y que "prefieren" intervenir en calles de manera integral, que "entretenerse" en aquellos puntos que precisen de reparación.

Es el caso de la Plaza de España, y concretamente las baldosas blancas que rodean la Catedral de Badajoz, han detallado, para puntualizar que es "inexplicable" que en un punto tan céntrico y concurrido, "parada obligada para los turistas", las baldosas presenten "un estado tan lamentable, que empeora con la lluvia".

A colación de esto último, el Grupo Socialista no entiende cómo sigue ocurriendo puesto que dicho "mal estado" se remonta a "varios años atrás" y, ante ello, el equipo del PP "viene haciendo oídos sordos no solo a la realidad que presenta el firme de la plaza, sino a las quejas de los vecinos". Del mismo modo, ve "incomprensible" que, con las partidas pequeñas y medianas que ha habido para reparación de acerados, no le haya "tocado" a esta zona central de la plaza de España.

Y es que, tal y como recuerda el PSOE en una nota de prensa, la remodelación de la actual plaza de España de Badajoz (realizada en 2002) dio problemas desde su inicio. Un año después de concluirse, el entonces alcalde culpó de los defectos en la plaza a las prisas por terminar la obra y al paso de vehículos pesados que hacía que el pavimento se resienta. También se achacaron los desperfectos a que las baldosas tienen una parte hueca y el peso excesivo hace de palanca en las partes. "Sigue el mismo problema 21 años después", según indica el PSOE.

A este respecto, ha insistido en que actualmente la mayoría de las baldosas del entorno de la Catedral están partidas y muchas de ellas desprendidas, razón por la cual ha exigido una intervención "inmediata". "No habría ni que pedirlo, pues todos paseamos por allí", ha asegurado.

Por otro lado, los socialistas también han pedido que se arreglen las baldosas sueltas del Paseo de San Francisco, especialmente en el lateral entre las calles Vasco Núñez y Guardia Civil, donde "el traqueteo es total" y el "peligro grande" para quienes van en patinete; lo mismo que sucede en otra zona habilitada como plataforma única, la calle José Lanot, "que necesita reparaciones hasta donde se han iniciado las nuevas obras".