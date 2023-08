Esclarecida estafa online de 8.000 euros sufrida por una octogenaria de Valle de Santa Ana

La Guardia Civil ha instruido diligencias a una vecina de Salou (Tarragona) como presunta autora de los delitos de estafa y usurpación de estado civil, al ser la presunta autora de una estafa online de 8.000 euros sufrida por una octogenaria de Valle de Santa Ana (Badajoz).



En concreto, la denunciante puso en conocimiento de la Guardia Civil de Jerez de los Caballeros que desde su cuenta bancaria online habían efectuado diferentes trasferencias sin su consentimiento, ascendiendo a un total de 8.000 euros.



De este modo, con los datos aportados, estudio y análisis de las transacciones efectuadas a través de la banca online de la víctima, los agentes pudieron determinar el ilícito penal perpetrado mediante la obtención de las claves y suplantación de identidad de la denunciante.



Dentro del desarrollo de la investigación y con la colaboración de la entidad bancaria, se pudo averiguar la identidad de la supuesta responsable de la estafa, una vecina de Salou que, tras usurpar la identidad y con la obtención de los datos claves para acceder a la banca online de la afectada, llevó a cabo cuatro cargos con transferencias a otras cuentas.



De este modo, con todas las pruebas incriminatorias como supuesta autora de las acciones delictivas, este pasado miércoles se le instruyeron diligencias por los delitos de estafa y usurpación de estado civil, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Para prevenir este tipo de delitos, la Guardia Civil ha recordado que nunca se deben facilitar los datos bancarios y que los usuarios no se deben fiar de notificaciones de bancos que puedan llegarles a través de la Red.



También ha sugerido que se revisen periódicamente los movimientos bancarios, que no se responda a aquellos mensajes que soliciten información personal y que no se haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no se haya solicitado.



Asimismo, ha aconsejado no abrir los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos y cuyo asunto contenga datos extraños y no instalar aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos si el usuario no conoce completamente su funcionamiento.



Finalmente, si una persona ha sido víctima de un delito, se debe fijar en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador y debe acudir a denunciar los hechos.