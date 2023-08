Labradores de Almendralejo pide fijar precio "rentable" para productores y transformadores

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha pedido fijar un precio que sea "rentable" tanto para los productores como para los transformadores.

Así pues, ante el comienzo de la recolección, la asociación ha hecho un llamamiento a las bodegas que producen vino base para que "no sean los únicos" que ganen dinero con la uva de cava "a costa de los esfuerzos de los agricultores".

En este sentido, la CLYGAL ha reprochado a los bodegueros su "intransigencia", ya que se niegan "reiteradamente a dialogar" para poder fijar un precio que pueda ser rentable tanto para los productores de uva de cava, como para los transformadores, de manera que "cada eslabón de la cadena pueda ver satisfechos, al menos, los costes de producción".

En esta línea, estos agricultores han subrayado, a través de una nota de prensa, que "con su esfuerzo y trabajo" quieren contribuir a hacer una DO Cava "cada vez más competitiva y valorada", pero ha incido en que lo que "no puede ser que es que el siguiente eslabón de la cadena, los bodegueros, ni siquiera estén dispuestos a cumplir con su parte de responsabilidad para pagar un precio justo por la uva".

De este modo, y ante "rumores y comentarios" sobre un posible acuerdo para fijar un precio por debajo del valor real que correspondería a la uva de cava por la demanda de vino base existente, la Comunidad de Labradores ha recomendado a los agricultores que, a la hora de firmar los contratos con las bodegas, sean "exigentes y defiendan el precio que corresponde a su cosecha".

Igualmente, este colectivo ha afirmado que según la información de la que dispone, la mayoría las bodegas de Requena pagarán sobre 0,50 €/Kg, por lo que espera que los productores de vino base de Almendralejo "no se aprovechen de los agricultores" ante la "incertidumbre de precio en otras variedades del sector vitivinícola, ni utilicen la uva de cava como moneda de cambio, cuando la demanda es real".

La CLYGAL también ha hecho un llamamiento a las autoridades competentes para que se cumpla la Ley de Defensa de la Competencia, y se evite el "abuso de posición dominante" de las bodegas a la hora de acordar un precio por la uva.

Asimismo, la asociación ha instado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a que vele por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria e incremente su labor inspectora, de manera que no permita el establecimiento de precios por debajo de los costes de producción para los agricultores.

Y es que, a su entender, "no hay justificación alguna para que las bodegas no paguen un precio equitativo por la uva de cava, ya que existe una importante demanda de vino base para la elaboración de los espumosos, y se da la circunstancia de que en determinadas zonas productivas de la DO Cava la cosecha se ha visto considerablemente reducida a causa de la sequía", ha sentenciado.