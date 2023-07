Badajoz iniciará los trámites para ser reconocido 'Municipio de Gran Población'

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado este miércoles que la capital pacense iniciará los trámites para ser reconocida como 'Municipio de Gran Población', una iniciativa que permite crecer orgánica, funcionalmente y en estructura y mejorar servicios, así como no tener que renunciar a ninguna inversión, ni las limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que "acota" y "limita" el crecimiento del consistorio a un porcentaje "muy tasado".



También facilita que, ante todo ese crecimiento, "que va en beneficio de la prestación de servicios públicos", puedan y deban pedirle al Estado que les transfiera recursos suficientes, por lo que van a generar "seguramente" una mayor capacidad de dar respuesta a los problemas de los vecinos, un acortamiento de los tiempos de espera, y "sobre todo" una presencia mayor en los diferentes distritos, ha remarcado, junto con que el objetivo principal es mejorar la prestación de servicios públicos del ayuntamiento, generando un organigrama más eficaz y descentralizado.



Así lo ha señalado en la presentación de esta cuestión "capital y muy importante" para el futuro de la ciudad, como es que desde el equipo de gobierno, y espera que con el consenso, visto bueno y voto favorable de los grupos de la oposición, que son el PSOE y Vox, el Ayuntamiento de Badajoz va a iniciar el expediente de consideración de la ciudad como 'Municipio de Gran Población', un estatus que permite la Ley de Bases de Régimen Local a determinadas poblaciones por su situación tanto demográfica como socioeconómica o como capital de provincia.



En este sentido, ha expuesto que hay 135 en toda España, en el caso de Extremadura la ciudad de Mérida, y que se trata de una oportunidad para Badajoz y su futuro, que implica una renovación y una mejora y modernización de la prestación de los servicios públicos municipales, a través de una nueva estructura u organización que supone también la posibilidad de descentralizar la administración pública y de llevarla a los diferentes barrios o distritos.



Así, Gragera ha explicado que la ciudad ya está segmentada en distritos a través del Reglamento de Participación Ciudadana y que, una vez que se apruebe esta norma y que la ciudad desarrolle este estatuto de gran población, también tendrá que desarrollar la prestación de servicios públicos municipales y la descentralización administrativa en un total de seis distritos, los cuales tendrán concejal o un presupuesto propio.



Según el primer edil, ésto supone una mejora y una adaptación de la prestación de servicios públicos municipales y del ámbito competencial a las nuevas necesidades de la ciudad, dado que la estructura del ayuntamiento se tiene que adaptar al crecimiento "exponencial" que está viviendo la capital pacense para poder prestar mejores servicios, ser "más ágiles", poder acortar los tiempos de espera y poder tener una respuesta "suficiente" a las demandas vecinales.



DAR EL PASO



Una propuesta que llevan pensando "mucho tiempo" y ante la que creen que deben dar este "paso" por motivos tales como que Badajoz es la capital económica de Extremadura y se abre una nueva "ventana de oportunidad" en la misma como centro logístico con el desarrollo y ampliación de la plataforma con la conexión o interconexión con los puertos portugueses, a la vez que ha valorado que, con el "tiempo nuevo" que se abre también en la Junta de Extremadura, "es posible hacerlo".



Sobre esto último, ha indicado que la tramitación, tras su aprobación en pleno al cual se elevará en el previsto para el día 27, conlleva el visto bueno de la Asamblea y "por tanto" de la Junta de Extremadura, situación que creían que "no se iba a poder dar en el pasado más reciente", pero que ahora con el nuevo gobierno que se ha conformado tras las elecciones del 28 de mayo creen que "sí va a ser posible".



De esta manera, los pasos a dar son llevar a pleno esa solicitud de aprobación inicial de la consideración de Badajoz como 'Municipio de Gran Población', para su traslado a la Asamblea de Extremadura y su aprobación para la tramitación de ley y la aprobación de esa normativa, a partir de lo cual se pondrán a trabajar en esa nueva estructura y manera de prestar servicios.



Una consideración que, para el ayuntamiento, en términos económicos no supone "nada", porque esa nueva estructura que implica mejoras de prestaciones de servicios y nuevas competencias viene acompañado de una mejora en la Participación de Ingresos del Estado, y "por tanto" de un incremento en los ingresos que este ayuntamiento recibirá por parte del Gobierno de España, al hilo de lo cual ha matizado que consiste en la posibilidad de poder regular de manera diferente el funcionamiento de los órganos corporativos.



En este sentido, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz se convierte en una "verdadera" cámara legislativa, y el alcalde pierde parte de sus atribuciones en favor y beneficio de la Junta de Gobierno Local, que se convierte en un órgano colegiado "decisorio" y que "no simplemente" valida las decisiones del primer edil sino que toma decisiones; además de suponer la posibilidad de dividir el municipio en distritos, y de crear y regular el Consejo Social de la ciudad que les ayude en la visión de futuro y en las decisiones estratégicas que tenga que tomar la ciudad en el futuro.



Al mismo tiempo, supone también asumir nuevas competencias y mejoras en materia de gestión tributaria, de gestión económica y de participación ciudadana, según avanza Gragera, para quien deben hacerlo y Badajoz tiene la población y la perspectiva de ampliación de la misma "suficiente" como para poder dotarse de este tipo de herramientas y mecanismos que le permitan, además, tener más peso en la región y en la Federación Española de Municipios y Provincias, porque aquellos municipios que se configuran como de gran población tienen un tratamiento diferenciado.



Ignacio Gragera ha destacado que el hecho diferencial de Badajoz como núcleo de gran población viene de su ligazón con Portugal y que presta servicio y acoge a 153.000 vecinos, pero también a los que viven en su entorno y que no son necesariamente españoles, más de 30.000 que viven en los 15 kilómetros que la rodean en el entorno más cercano y otros 60.000 en los 35 kilómetros que circundan la ciudad.



Con esta nueva manera de poder prestar servicios que van a ser "más eficaces", "más modernos" y que "sobre todo" van a llegar a los vecinos de una forma más cercana, ha abundado, no va a ser necesario tener que desplazarse hasta el ayuntamiento para realizar trámites, ni tener que relacionarse obligatoriamente con el mismo a través de las herramientas telemáticas y digitales "porque no todo el mundo puede hacerlo", por lo que esa descentralización de la administración municipal va a hacer que consigan estar más cercanos en los diferentes distritos.



Ya en el turno de preguntas, el alcalde ha explicado que puede suponer un aumento de la plantilla, puesto que si quieren prestar mejores servicios deben ser "más grandes", así como que Mérida tiene esta consideración para la que hay una serie de requisitos, entre los cuales Badajoz quiere acogerse a la opción de capital de provincia menor de 175.000 habitantes, por lo que no puede decidir por sí misma y necesita el apoyo de la Asamblea. En lo que a plazos se refiere, espera que la estructura inicial esté operativa a partir del 1 de enero de 2025.



Por último y a preguntas sobre el nuevo ramal del Puente Real, ha calculado que en un mes aproximadamente la obra estará terminada y que se cumplirán los plazos establecidos en estos trabajos, cuya motivación es "sacar" del último tramo del Puente Real el "embudo" que se produce en la rotonda de acceso al Centro Comercial Conquistadores y al Hospital Universitario, con el acceso a través de dicho ramal a Jardines del Guadiana o la carretera del Rincón de Caya.