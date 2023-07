Gragera seguirá siendo "igual" de reivindicativo porque su compromiso es con Badajoz

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, tras las palabras sobre los compromisos de la Junta de Extremadura con la ciudad pronunciadas por el portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento de la capital pacense, Ricardo Cabezas, ha sostenido que el socialista "se ha dado cuenta" este martes, una vez que María Guardiola ha tomado posesión de su cargo como presidenta, de que "efectivamente" el Ejecutivo autonómico "no ha hecho nada" por la capital pacense en los últimos cuatro años.

Para Gragera, es "curioso el concepto que tiene Ricardo Cabezas de la reivindicación", como también lo es que haya sido este martes cuando "le ha salido esa vena reivindicativa", y que "le haya salido" cuando su partido ya no gobierna en la Junta, además de criticar que hasta este martes "no haya movido un solo dedo por la ciudad". "Y por eso los resultados del pasado 28 de mayo", ha añadido.

Asimismo y ante las declaraciones de Ricardo Cabezas sobre Guardiola y que "alguien con tanta altivez e inconsistencia no merece tener 100 días de cortesía", el regidor ha tildado igualmente de "curioso" que ni siquiera haya planteado "una mínima cortesía de 100 días", y "que no haya planteado ni siquiera una mínima reivindicación de aquí para atrás".

Sin embargo, ha continuado, este martes, "en el día uno", Cabezas plantea "los deberes que él debió impulsar, debió acompañar y debió alzar la voz cuando podía hacerlo, ya que era su partido el que gobernaba la Junta de Extremadura".

A preguntas de los periodistas por los compromisos reclamados este martes a la Junta por el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, que cree que el alcalde va a ser menos reivindicativo con una Junta y un ayuntamiento del mismo signo político, Ignacio Gragera ha expuesto que "al parecer hoy ha visto la luz y se ha dado cuenta, después de cuatro años de mayoría absoluta del PSOE, de que ninguna de esas infraestructuras y ninguno de esos grandes proyectos de la ciudad han avanzado un solo ápice desde hace cuatro años".

Al mismo tiempo, ha expuesto que va a reivindicar porque está en su programa y en los compromisos de la Junta de Extremadura y porque son los de María Guardiola con la región y con la ciudad. "Y por eso los resultados del pasado 28 de mayo", ha insistido, para reconocer que le sorprende "mucho" que Cabezas pida proyectos que desde la ciudad llevan tiempo pidiendo y que el PSOE "ha venido negando una y otra vez a la ciudad de Badajoz, como el quinto puente".

De esta infraestructuras, ha matizado que es el quinto aunque Cabezas hable de sexto, y que se trata de una demanda de esta ciudad que la Junta de Extremadura "ha ido negando", argumentando que no era responsabilidad y que no tenían financiación para poder hacer un puente, porque en los programas operativos de la Unión Europea se impedían este tipo de infraestructuras.

Curiosamente, ha agregado, en el debate de investidura el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le puso "deberes" a Guardiola, entre los que se incluía un puente en Mérida, a tenor de lo cual ha insistido en tachar de "curioso" que se incluya un puente en Mérida cuando "no se pueden hacer puentes" y que sí se puedan hacer en la capital emeritense pero no en la pacense, tras lo que ha incidido en que cree que se tienen que hacer ambos.

UN NUEVO RUMBO EN LA JUNTA

Al mismo tiempo, ha sostenido que la Junta va a iniciar "un nuevo rumbo", en el que las infraestructuras que se vayan prometiendo y necesitando sean una "realidad", a la par que ha considerado que Cabezas "tiene que entender que la gente no es tonta".

"La gente entiende que alguien que, durante cuatro años, se ha dedicado a tocar las palmas y a bailarle el agua al gobierno de la Junta de Extremadura, cuando aquí en la ciudad no se hacía nada, que hoy se intente erigir en el portavoz de la oposición, de la reivindicación y de la mejora de las infraestructuras de la ciudad, pues no hace quedar sino como un auténtico hipócrita, un mentiroso", ha remachado, "y sobre todo una persona que cuando tuvo que elegir entre su partido y la ciudad eligió su partido", y este martes ha vuelto a elegirlo en vez de Badajoz.

Así, Gragera ha insistido en asegurar que va seguir siendo reivindicativo y el alcalde de todos los ciudadanos de Badajoz, y que, por tanto, va a defender las infraestructuras de la ciudad ante la Junta de Extremadura y el Gobierno de España, otro gobierno del Partido Socialista que, durante cinco años, "ha impedido" que Badajoz avance "ni siquiera mínimamente" en el déficit de infraestructuras que tiene, al no haberse hecho ni la rotonda de Cerro Gordo o el final de Ricardo Carapeto.

Tampoco se han terminado los juzgados, no se ha avanzado en la construcción del desdoblamiento de la carretera de Sevilla, o no se ha terminado la terminal de mercancías del aeropuerto y no hay un sistema antiniebla en el mismo, según el regidor, para quien "eso es lo que ha hecho el PSOE durante los últimos cinco años en la ciudad de Badajoz, nada" y "por eso" los resultados en la Junta de Extremadura y en el Ayuntamiento de Badajoz.

En este sentido, ha ahondado en que va a seguir siendo el alcalde reivindicativo que ha sido, que es y que será y que va a reivindicar las necesidades de esta ciudad en el conjunto de la región y en el del país, y que, además, tiene el compromiso de Guardiola y del "futuro presidente" del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de que Extremadura y Badajoz "van a ser pieza clave de una manera diferente de hacer política, de una manera de reequilibrar el territorio y darnos a los demás las mismas oportunidades que tienen el resto de España".

CÁCERES Y LOS LOCALISMOS

Sobre la procedencia cacereña de Guardiola, Ignacio Gragera ha cuestionado que Cabezas "encima es localista", y que si alguien ha defendido y apoyado que Extremadura no puede ser un conjunto de localismos es el PSOE y entiende que el portavoz socialista representa a los ciudadanos pacenses que votaron a su partido, tras lo que se ha mostrado "un absoluto defensor" del equilibrio de inversiones y de la justicia en las mismas.

Finalmente y sobre el consejo de Cabezas de que el alcalde sea reivindicativo consigo mismo, el primer edil ha admitido que le parece "muy bien", que es "muy exigente" y "muy reivindicativo" con él mismo y que "a veces" se frustra al no conseguir sacar los proyectos en el tiempo que quiere, pero que no renuncia a ninguno.

Así, ha agradecido el consejo y espera que sean también exigentes "no solo pidiendo a los demás", sino que sean "autoexigentes" y no traten a los vecinos "como idiotas". "Creo que la comparecencia de hoy ha sido, aparte de un esperpento, yo creo que una manera bastante burda de tratar a los pacenses como idiotas", ha concluido Gragera, que ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras recibir al Club Gimnástico Gymarex.