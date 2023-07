La Diputación de Badajoz contará con 16 diputados con dedicación exclusiva o parcial

Ep.



La Diputación de Badajoz contará en esta legislatura que comienza con 16 diputados liberados, uno más que en el pasado mandato, y con 27 puestos eventuales o de confianza. Entre los liberados figuran 12 con dedicación exclusiva y cuatro parcial con un 70 por ciento.



En concreto, contarán con dedicación exclusiva el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; las dos vicepresidentas que son Raquel del Puerto y Carmen Yáñez, y los diputados delegados de Recursos Humanos, Tecnología y Digitalización, Política Social, Igualdad, Desarrollo Rural, Infraestructuras, Cultura, Organismo Autónomo de Recaudación y del Consorcio Promedio.



Mientras tanto, tendrán dedicación parcial los diputados delegados del Consorcio de Extinción de Incendios, de Publicación e Imprenta y de la Escuela de Tauromaquia y el diputado portavoz del PP, Juan Antonio Barrios.



Así se ha aprobado en la sesión de organización de la institución celebrada este miércoles con carácter extraordinario y urgente para retomar la continuidad de la gestión de los asuntos propios de las competencias provinciales, después de que el pasado sábado tuviera lugar el pleno de investidura en el que tomó posesión la nueva corporación de la Diputación de Badajoz que salió de las elecciones municipales del 28 de mayo, con 16 diputados del PSOE y 11 del PP.



Un pleno en el que se ha dado cuenta de la constitución de los grupos políticos en la diputación para el mandato 2023-2027 y la designación de sus portavoces, de manera tal que el Grupo Socialista estará compuesto por Saturnino Alcázar, Francisco Buenavista, Ricardo Cabezas, Juan María Delfa, Ramón Díaz Farias, Miguel Ángel Gallardo, Manuel Gómez, Abel González, Andrés Hernáiz de Sixte, Raúl Jareño, Lourdes Linares, María Concepción López, Raquel del Puerto, Francisca Silva, Ana Belén Valls y Carmen Yáñez. Como portavoz ha sido designada Raquel del Puerto, como primera suplente Ana Belén Valls y como segundo suplente Ricardo Cabezas.



En cuanto al Grupo Popular, está compuesto por Juan Antonio Barrios, Roberto Romero, Manuela Sancho, Eladio Buzo, Moisés García, Gema Cortés, Juan Carlos Benítez, Gregorio Gallego, María Natividad Fuentes, Lourdes Barragán y Carmen Romero. El portavoz designado es Juan Antonio Barrios, el primer suplente Roberto Romero y la segunda portavoz suplente Manuela Sancho.



También se ha dado cuenta de las resoluciones de la Presidencia en materia de nombramiento de vicepresidentas y miembros de la junta de gobierno, así como las delegaciones que confiere; y se ha aprobado por unanimidad el régimen de sesiones del pleno, junta de gobierno, comisiones informativas y junta de portavoces.



Sobre esto último, las sesiones plenarias se celebrarán con periodicidad mensual el último viernes de cada mes a las 12,00 horas; la junta de gobierno desarrollará, por lo general, sus sesiones ordinarias con una periodicidad quincenal y las comisiones informativas de forma mensual y previa a cada pleno.



LIBERACIONES DE DIPUTADOS



Asimismo, se ha dado luz verde por unanimidad a la propuesta de la Presidencia sobre cargos de la corporación a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y parcial, asignaciones a los grupos de diputados y determinación de asistencias.



Así y junto con el presidente, habrá 11 diputados con dedicación exclusiva al cargo, cuyos sueldos van desde los 5.827 euros a 4.253 euros brutos. En dedicación parcial habrá cuatro diputados con sueldos brutos por importe de 2.977 euros.



Los grupos políticos percibirán un componente fijo de 400 euros y variable de 1.400 euros por diputados provinciales. Los diputados provinciales percibirán 400 euros por asistencia efectiva a las sesiones plenarias y 200 por asistencia a las comisiones informativas. Todas estas cantidades no varían con respecto a la anterior legislatura.



En este punto, la portavoz del PSOE, Raquel del Puerto, ha señalado que los diputados que conforman la corporación en general y el equipo de gobierno en particular son alcaldes con una "dilatada" trayectoria y una "gran" experiencia en el ejercicio de la labor política, y que ya se ha comentado en este salón de plenos en diferentes ocasiones que, tanto la responsabilidad como el trabajo y el esfuerzo que realiza cada uno, tiene que ser retribuido de una forma "justa y ajustada a la realidad".



Ha agregado igualmente que, con respecto a la anterior legislatura, solo se ha aumentado en un diputado con dedicación, incluido el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, quien a su vez ha considerado "cierto" que todo trabajo tiene que ser retribuido y que "muchas veces" la gente se fija en las cantidades, pero no en el trabajo que conlleva esa responsabilidad y la propia responsabilidad que se asume, cada uno, en sus competencias.



Ha sumado además que son las mismas retribuciones que se venían aplicando hasta ahora, y ha apuntillado que estarán "vigilantes" de que quienes las tengan cumplan con las funciones y el cometido que tiene determinado y asignado.



Miguel Ángel Gallardo ha cerrado el debate agradeciendo que en este tipo de cuestiones haya un acuerdo de los grupos políticos, tras lo que ha sostenido que durante "demasiado" tiempo "se tiraron los sueldos a la cabeza, especialmente en los ayuntamientos" y que "eso lo único que hizo fue desprestigiar la política".



En cualquier caso, ha incidido en que las retribuciones no se incrementan con respecto al mandato anterior porque "ya de por sí" y de forma anual se actualizan al IPC. "Yo de quien desconfío siempre es de aquél que no quiere cobrar pro dedicar las 24 horas del día a trabajar", ha reconocido posteriormente a los medios.



PERSONAL EVENTUAL



Con el mismo sentido de votos, ha salido adelante la propuesta de la Presidencia sobre la relación de puestos eventuales o de confianza a crear por la corporación para el mandato 2023-2027, que asciende a 27, el mismo número que la legislatura anterior, con la amortización de los puestos de secretario de diputados, asesor de grupo político y asesoramiento especial del Área de Presidencia.



Se crean los puestos de secretario de Grupo Popular, jefe de protocolo y asesor en comunicación y, además, se propone la modificación en la denominación de jefe de Gabinete de Presidencia en director de Gabinete de Presidencia.



Finalmente y también por unanimidad se ha aprobado la creación y composición de las comisiones informativas permanentes; la designación de representantes de la diputación en órganos colegiados, y la delegación de competencias del pleno en la junta de gobierno, sobre lo que cabe destacar que se delegan, entre otras, la concesión de subvenciones directas, no nominativas que excedan de 15.000 euros; la aprobación y modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y la aprobación de las bases reguladoras del Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables.