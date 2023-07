Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE reparte 140.000 euros en Don Benito y Guareña

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Don Benito y Guareña un total de 140.000 euros con la venta de siete cupones del número 54.209, premiados con 20.000 euros cada uno.



En concreto, José Ramón Sánchez García, vendedor de la ONCE desde el año 2018, tiene su ruta de venta en las localidades de Don Benito, Guareña y Valdetorres.



Con el Sueldazo Fin de Semana, por 2 euros, los sábados y domingos se puede ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado y, además, cuatro segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.