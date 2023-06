El alcalde de Badajoz incide en que Extremadura ha votado "cambio" y éste debe producirse

Ep.

El alcalde de Badajoz, el 'popular' Ignacio Gragera, ha reafirmado que la gente en Extremadura "ha votado cambio" en las pasadas elecciones del 28 de mayo y que este "debe producirse y debe liderarlo" la presidenta del PP extremeño, María Guardiola.

De igual modo, ha aseverado que se abre un escenario de negociación que espera "llegue a buen puerto" y se ha mostrado "absolutamente optimista" y cree que "hasta el último minuto, hasta el último segundo, se puede hablar y se pueden acordar cosas".

Para Gragera, los extremeños han votado "cambio" y dicho cambio "debe producirse y debe liderarlo" Guardiola, tras lo que ha valorado que quienes tienen la posibilidad de facilitar y de propiciar ese cambio tienen que "entender el mensaje" de la sociedad extremeña, "saber y ser conscientes" del "peso" que tiene cada una de las fuerzas políticas que representan y "cuál es el bien común".

Y es que, para el regidor de la capital pacense, el bien común es dar a la región la oportunidad de poder practicar y poder hacer posibles otras políticas y realidades.

A este respecto, ha solicitado y ha pedido, e "incluso" cree que también desde el PP tienen la responsabilidad de exigirlo, que se produzca ese cambio y que "al final" todos remen en la misma dirección, en aras de intentar revertir "esta situación tan complicada" que vive Extremadura, en la que "ni siquiera lo básico está garantizado como consecuencia de unas políticas nefastas que nos han traído hasta aquí".

"En este sentido ahora se abre un escenario de negociación que espero que llegue a buen puerto, en el que puedan y sean capaces de entenderse", ha defendido, junto con que "sobre todo en el que todo el mundo entienda que María es quien representa ese cambio".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante una posible repetición de las elecciones tras la votación que ha tenido lugar este martes en la Asamblea de Extremadura y que ha dado la presidencia a la socialista Blanca Martín Delgado, para esta XI Legislatura, ante la falta de acuerdo entre PP y Vox, y por el hecho de que el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, haya anunciado este miércoles que se presentará a la investidura a la Presidencia del Ejecutivo regional.

En relación a Vara, ha planteado que "dijo que se iba y ahora parece que no se va", mientras que sobre una repetición de las elecciones ha expuesto que no tiene que contemplarlo, sino que son los equipos negociadores y quienes están inmersos en esa negociación quienes tienen que valorarlo, a la par que ha considerado que sería un "fracaso" de quienes pueden propiciar ese cambio, "que no dejan de ser los miembros del grupo minoritario en este caso, que es Vox".

Igualmente, Gragera ha considerado que eso no lo quiere la sociedad extremeña, por lo que les ha pedido "no solo generosidad sino también realismo y saber dónde están cada uno en la mesa de negociación, y qué es lo que quieren cada uno, qué quieren proponer, qué quieren hacer, cómo quieren transformar esta tierra".

En su opinión, "quien lo tiene claro, quien lo ha hecho público y quien tiene un programa de gobierno completo" es María Guardiola y el Partido Popular, a tenor de lo cual ha considerado igualmente que "además se ha sido generoso" en publicar cuáles son los acuerdos programáticos a los que está "dispuesto" a llegar el Partido Popular, y ha abogado por trabajar para que "se hable de políticas y no de una situación u otra en el gobierno".

Asimismo y sobre la repetición de elecciones, ha reconocido que una situación de interinidad o de un gobierno en funciones "no es lo que todos queremos", por lo que confía en que en estas próximas semanas se pueda alcanzar un acuerdo y se pueda empezar a trabajar "a futuro".

En este punto e interpelado por si cree posible un acercamiento entre PP y Vox dadas las declaraciones ofrecidas este martes por María Guardiola tras la constitución de la Asamblea, Ignacio Gragera ha concluido que es "absolutamente optimista" y que, además, cree que "hasta el último minuto, hasta el último segundo se puede hablar y se pueden acordar cosas".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, antes de participar en el acto del CEIP Los Glacis y la Gran Orden para la Defensa de la ciudad, en el Museo 'Luis de Morales'.