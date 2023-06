Detenidos dos vecinos de Llerena por once robos en establecimientos y una casa de campo

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Llerena acusados de once robos perpetrados en distintos establecimientos comerciales y una casa de campo de la localidad.



En concreto, la investigación se inició a raíz de los robos que se estaban perpetrando en establecimientos públicos del municipio llerenense, donde tras forzar los accesos y las máquinas se apoderaban del dinero, aparatos de imagen y sonido, telefonía móvil, productos de alimentación y otros objetos de valor.



Así pues, fruto de la investigación y dispositivos de servicios establecidos, el pasado mes de mayo se sorprendió 'in fraganti' a un vecino de la localidad, a quien se le intervinieron herramientas empleadas para la comisión de los robos y los objetos que acababa de sustraer, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Posteriormente, también se le intervinieron otros objetos relacionados con robos diferentes, que en unión al análisis de los mismos y pruebas periciales obtenidas, se le pudo implicar en un total de cuatro robos en bares, tres lavaderos de vehículos y una tienda, algunos de ellos llevados a cabo el pasado año.



Del mismo modo, se pudo averiguar la relación e implicación de un familiar del ahora detenido en otros tres robos perpetrados en un bar, una casa de campo y una tienda de alimentación de la misma localidad. Esta segunda detención se produjo este pasado miércoles.



Cabe destacar que las diligencias instruidas junto con los detenidos, a los que se les implica en la comisión de los once robos perpetrados en Llerena, son puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción del citado municipio.