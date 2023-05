PP apela al "voto útil" y a "socialistas de bien" en desacuerdo con "el partido sanchista"

Ep.

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha apelado de cara a este próximo domingo con motivo de las elecciones autonómicas y municipales al "voto útil" y a los "socialistas de bien" que no estén de acuerdo con "este partido sanchista que está colonizando todas las instituciones".

Así, ha apelado a "todos esos socialistas de bien" que han visto cómo esta campaña del Partido Socialista se ha basado "únicamente en dos cuestiones", ha dicho.

De este modo, la primera semana se ha basado en justificar los pactos con Bildu y la presencia de "terroristas" en las listas electorales de dicha formación y, respecto a la segunda semana, se ha referido a "cómo han comprado los votos en gran parte del territorio nacional", a la renuncia de un candidato del PSPV en Valencia al que se vincula a los Latin King y que fue detenido el 2 de mayo tras una denuncia interpuesta por un presunto robo, o la imputación del número tres de los socialistas andaluces por el secuestro de una concejala en Macarena.

"En eso ha consistido la campaña del Partido Socialista", para Bautista, mientras el PP ha estado en la calle, al lado de los vecinos, "con propuestas, con alternativa y con proyecto".

"Por eso desde aquí yo apelo al voto de esos socialistas de bien, quien quiera que Extremadura cambie, quien quiera otro tipo de política, esos socialistas de bien tienen su cabida en el Partido Popular, en María Guardiola y en Ignacio Gragera", ha señalado el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Badajoz acompañado del candidato del PP a la reelección a la Alcaldía, Ignacio Gragera para, hablar de infraestructuras en la estación de tren.

Así y respeto a las vías del tren ha lamentado que han sido "testigo de la peor imagen" de la región, que "se ha convertido en el hazmerreír, en el meme de toda España precisamente por lo que ha ocurrido encima de estas vías", con trenes que van a 80 kilómetros por hora de media a Madrid, "cuando llegan", o que se quedan parados, tras lo que ha expuesto que Gragera va a recibir el apoyo de María Guardiola "para que Extremadura tenga lo que merece", un tren "digno" y el AVE que "tanto necesita" la capital pacense y la región.

Y es que, como ha remachado, "Extremadura necesita un AVE ya por dignidad", ha sido una región "agraviada históricamente", y "ningún Gobierno se ha tomado en serio sus reivindicaciones".

"Y no se lo han tomado en serio porque hemos tenido un presidente de la Junta de Extremadura, insisto en esto, que cuando ha habido que elegir entre Extremadura y Sánchez siempre ha elegido a Sánchez", ha ahondado, para asegurar a extremeños y pacenses que con Guardiola "eso no será así" y "siempre que haya que elegir entre las siglas del PP y Extremadura siempre elegirá Extremadura".

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

En relación a otras infraestructuras, ha lamentado que la ciudad de Badajoz "ha sido olvidada", "silenciada" y "agraviada, como lo ha sido igualmente Extremadura" y por eso la capital pacense tiene un aeropuerto en el que los aviones no pueden aterrizar ni pueden despegar cuando hay niebla, como tampoco cuenta con las infraestructuras terrestres "que tiene que tener para poder desarrollarse y poder crecer económicamente", como la conexión con Huelva, con Córdoba, con Granada, con el Levante, y entre Badajoz y Olivenza.

A continuación, ha tildado como "algo que también forma parte de ese símbolo del agravio" la carretera Cáceres-Badajoz y que Vara y el entonces ministro de Fomento José Blanco prometieron tener la autovía entre ambas capitales de provincia para 2012, pero en este 2023 no se tiene autovía ni carretera por el "socavón" que las separa, al hilo de lo cual ha dicho que esto tampoco ocurre en otras comunidades y que en el caso de Pontevedra, "mismo socavón, misma borrasca, y en un mes estaba solucionado", pero aquí en Extremadura cinco meses sigue sin ser arreglado.

A este respecto, el secretario general del PP de Extremadura ha subrayado que "esto pasa por lo mismo", porque se tiene un presidente, Vara, "que no reivindica, que no demanda y que no reclama nada" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que se ha dirigido de cara al 28M a los votantes de Badajoz y Extremadura porque se tiene que apostar por el cambio y si se quiere que "esos agravios sean parte del pasado" y que la región "cuente, como cuentan otros territorios" y "se parezca más a la Andalucía de Juanma Moreno", se tiene que "apostar por el cambio".

Así y para que en la región extremeña sea "posible" con una presidenta como María Guardiola, hay que "concentrar" el voto en torno al PP y esta última, porque "si los extremeños quieren cambio la única opción pasa por el Partido Popular", mientras que "quien quiera que Badajoz siga creciendo, siga desarrollándose y siga asistiendo a esa nueva transformación que está liderando Ignacio Gragera como alcalde" tiene que votarle, puesto que "todas las demás opciones no valen para el cambio en Extremadura".

IGNACIO GRAGERA

A continuación, Gragera ha suscrito las palabras de Abel Bautista y ha sumado otras reivindicaciones como el impulso a la Ronda Sur y que hace cuatro años en estas mismas fechas se prometía por parte de la Junta de Extremadura que, en los siguientes cuatro, iba a estar terminada pero, "hasta la fecha única y exclusivamente está abierto un tramo que no lleva a ningún sitio", puesto que no enlaza ni con la A-5 a la altura de Cerro Gordo, ni a la altura de Ifeba.

También hay que exigir, ha aseverado, el quinto puente "que hace falta" y que vertebra Badajoz y le da una "ventaja competitiva" en cuanto a la movilidad interior en una ciudad que está creciendo y presenta "una gran expansión económica y empresarial", por lo que necesita que las infraestructuras que dependen de otras administraciones "la acompañen", como también ha aludido al Casco Antiguo y a la recuperación de los entornos patrimoniales e históricos y a los "cero euros" invertidos por la Junta en estos últimos cuatro años.

Igualmente, para Gragera la ciudad necesita comunicaciones e infraestructuras que permitan a los grandes inversores y empresas poder instalarse en la misma, así como grandes instalaciones eléctricas y una "mejora enorme" de su potencia para los proyectos empresariales que quieran "aterrizar" en la capital pacense "no vean mermadas ni vean frustradas sus opciones", ante lo que ha exigido a Red Eléctrica, al Gobierno y a la Junta que aprovechen la nueva planificación plurianual de Red Eléctrica para poder dar la infraestructura "necesaria" a la región y Badajoz.

Finalmente y en relación a la borrasca Efraín, ha afeado el socavón de la carretera entre Badajoz y Cáceres y "la nula respuesta de los cero euros que a día de hoy" la Junta ha entregado a los afectados por las inundaciones de dicha borrasca, como también "cero euros" han sido "el total de euros que el Gobierno de España ha ingresado en la cuenta de los afectados por esa borrasca", sobre lo que ha criticado que "el que se dice el Gobierno de la gente al final actúa como el gobierno más lejano".

Por todo ello, desde el PP ha apelado al voto "sensato" y "moderado", y ha abundado en que van a "huir de las faltas de respeto y sobre todo de la polarización" y "radicalización creciente" que pretende el PSOE a través de Vara y el candidato a la Alcaldía, Ricardo Cabezas, que "ha perdido completamente la centralidad".

Por último y preguntado por un balance de la campaña, el candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que es "muy positivo" tras una campaña centrada en la calle, en las carpas informativas, en la escucha directa y la información directa al vecino, además de mantener encuentros sectoriales con jóvenes o con empresarios, al tiempo que ha avanzado que aspiran a una mayoría "amplia suficiente" que les permita gobernar con su programa "para toda la ciudad".