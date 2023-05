Un centenar de policías protestan en Badajoz contra el "régimen autoritario" de los mandos

Ep.

Casi un centenar de agentes se han concentrado este miércoles frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Extremadura, en Badajoz, en protesta por el "régimen autoritario" que a su juicio han implantado los actuales mandos policiales.

La concentración ha estado convocada por los sindicatos policiales SUP, CEP, Jupol y UFP con el objetivo de transmitir al jefe superior de Policía Nacional en Extremadura, Alfredo Garrido, y al comisario provincial, Manuel Veiga, el "malestar" que han generado entre los funcionarios policiales y representantes sindicales al instaurar en la Jefatura "un régimen autoritario" en lugar de un clima de "armonía laboral" entre todos sus miembros.

En declaraciones a los medios, la representante de Jupol, Belén Hurtado, ha alertado que este "régimen autoritario" ha sido "impuesto" por el comisario, que "es el ordeno y mando, es porque yo lo digo" y que "incluso" en algunas ocasiones cuando le han dicho o aportado una solución a problemas, les ha trasladado que si hacen esa reclamación va a hacer "todo lo contrario".

En relación al jefe superior, ha incidido en que han hablado con él en diferentes ocasiones, pero que él es un hombre "muy jerárquico, muy protocolario" y dice que en las decisiones del comisario provincial "no va a entrar", ha lamentado.

Ante esta situación, "no tenemos manera de hacer que entienda que esta no es la manera de trabajar de manera eficaz, que no es imponer una autoridad lo que hace que los policías trabajen de manera eficaz, sino planificar y organizar el trabajo y buscar las soluciones", ha señalado la representante de Jupol.

Y es que, esta jefatura de la región es "más segura de toda España gracias al trabajo de sus policías", ha recordado Hurtado, quien ha apuntado que hasta el momento no se le ha dado ninguna solución a sus reclamaciones.

Así, ha relatado que se asignan puestos de trabajos sin respetar la normativa vigente, o que los responsables se pasean por los despachos "en lugar de para ver las inquietudes de los policías para fiscalizar el trabajo", así como a que "se está amenazando" con abrir expediente disciplinario y, concretamente, a una compañera se le ha abierto uno "por hablar mucho en su trabajo", ante lo que "dicen que ha disminuido su trabajo porque habla mucho".

"Cosas absurdas, por no llevar el uniforme impoluto cuando un policía está trabajando en la calle y se enfrenta a situaciones extremas que hace de esto imposible", ha continuado Belén Hurtado, quien se ha referido también a la escasez de vehículos policiales, debido a que se tienen que encargar de realizar los traslados de prisión de los enfermos.

LA UFAM O LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

También ha aludido a la "mala" gestión y organización en algunos grupos de policía judicial, a la falta de personal o que en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), "realmente no se está dando el tratamiento especializado integral a las víctimas".

Y es que, para la representante de Jupol, "hay un sinfín de problemas" que llevan "meses y meses" y "lejos de solucionarse se han empeorado con la llegada del jefe superior y del provincial", a la par que ha avanzado que el día 24 Jupol va a estar en Delegación del Gobierno para reivindicar el "abandono" de las víctimas de violencia machista, y de los policías de la Ufam, puesto que se han reunidos varias veces y a la prensa se ha dicho que se están buscando soluciones "y no es cierto".

RESPETO A LOS POLICÍAS

Por su parte, el secretario regional CEP Extremadura, Raúl García, ha reclamado soluciones a la Jefatura Superior de Policía Nacional y a la Delegación del Gobierno, así como que inicien una negociación "desde la aplicación de la normativa vigente con respeto a sus policías, que son los que realizan el trabajo".

Por eso, ha resaltado, se tiene la comunidad autónoma más segura de toda España, ha señalado García, quien ha advertido que no van "a permitir en ninguno de los casos que se amedrente a los policías con la apertura de expedientes disciplinarios y con la instauración de ese miedo", por lo que ha reclamado "respeto y que se sienten a negociar con nosotros".

Finalmente, el secretario regional de la UFP, Juan Manuel Gordillo, ha resaltado que esta comisaría "siempre se ha caracterizado por una sintonía entre jefes y policía", la cual ha llevado a trabajar "siempre muy a gusto y en armonía".

"Pero últimamente esto se está viendo bastante devaluado entre las órdenes un poco dictatoriales que están mandando estos señores", ha apuntillado Gordillo, que han hecho "el ambiente es un poco más desagradable" y los compañeros "están un poco a disgusto con su trabajo".