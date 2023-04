PSOE critica que limpieza de laderas de la Alcazaba de Badajoz es "asignatura pendiente"

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recriminado que la limpieza de las laderas de la Alcazaba de Badajoz "sigue siendo una asignatura pendiente" para el gobierno local.

Para el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, "es intolerable" que no sean capaces de trasladar una imagen cuidada del principal monumento a turistas y a los propios pacenses, sobre lo que ha detallado que la hierba está en las laderas y también en el interior, "lo que incide en la dejadez".

También tacha de "incomprensible esta despreocupación", la cual no se produce en otras ciudades con monumentos similares, y ha avanzado que si la gente le da su confianza en las elecciones del 28 de mayo pondrán en marcha una pequeña brigada especializada para mantener la Alcazaba "en perfecto estado de revista, tanto en el interior como en las laderas y, sobre todo, en los yacimientos arqueológicos".

"Limpiar la Alcazaba no puede ser excepcional, pues necesita un cuidado permanente y hoy por hoy no lo tiene", según el también candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz, que no quiere que se limpie solo en la zona intervenida en años anteriores, sino que se amplíe en el área de muralla paralela a la carretera de Circunvalación, que va de la torre del Pendón hasta la torre contigua a la brecha de las aguas y hasta la torre de las Siete Ventanas.

Igualmente, se ha referido al interior de la Alcazaba, la antigua iglesia de la Consolación, la antigua ermita del Rosario y el torreón contiguo a ellas, como también merece atención la zona excavada hace un año y "ahora repleta de hierba" donde aparecieron construcciones y estructuras taifas del siglo XI. En este sentido, Cabezas ha insistido en que "es lamentable" que esta "dejadez" ocurra de manera permanente en el recinto de la Alcazaba, según indica el PSOE en nota de prensa.

LA LIMPIEZA DE LA ALCAZABA

Cuando en 2017 se licitó la limpieza de las laderas de la Alcazaba por primera vez, el presupuesto fue de 148.000 euros. Un anunció al que el PSOE respondió el 12 de noviembre de ese año criticando el coste de dicha limpieza , que calificaba de "robo".

En este sentido, el Grupo Socialista ha explicado que nunca llegó a adjudicarse y que en licitaciones posteriores para lo mismo se quedaron en 90.000 o 65.000 euros, cuando "ahora no supera los 30.000 euros"; "casi cinco veces menos que la primera licitación".

Cabezas ha incidido en este sentido en que quieren ampliar el perímetro de limpieza y "ligeramente el coste pues es necesario", añadiendo que, "hace seis años, teníamos razón y ahora considero que también. Es lo mejor para el monumento a corto plazo y para la imagen que queremos trasladar de nuestra ciudad propios y foráneos".