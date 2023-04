Gragera, "satisfecho" con una legislatura en la que se ha logrado "transformar" Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha mostrado "satisfecho" de estos cuatro años de legislatura, que no han sido "sencillos", y que con dificultades como el Covid, y a pesar de lo cual se ha logrado sacar adelante presupuestos, planes de Impulso y "transformar" la ciudad.

A preguntas de los periodistas por el balance de la legislatura tras el último pleno ordinario, ha explicado que ha sido un periodo de dificultades, principalmente la pandemia de covid, algo "absolutamente desconocido" a lo que el ayuntamiento se ha enfrentado "con gran éxito".

Como ha destacado, fue la primera administración pública que "volvió a retomar la normalidad", "y eso ha supuesto un reto", al hilo de lo cual ha mostrado su agradecimiento a todos los funcionarios y a los trabajadores municipales que hicieron esto posible, y ha apuntillado que "eso obviamente ha provocado" que todo lo que querían hacer no se pudiera hacer en el plazo que estaba establecido, pero que cree que en estos cuatro años han conseguido sacar presupuestos, planes de Impulso y "transformar la ciudad".

También han conseguido "empujar" el DUSI, y captar fondos europeos, "no todos los que quisiéramos pero sí algunos muy importantes", y "sobre todo" han conseguido actuar "en todos y cada uno" de los barrios de la ciudad de Badajoz con intervenciones "grandes, medianas, pequeñas", al tiempo que ha detallado que han dado un impulso "definitivo" a las instalaciones deportivas, se han hecho nuevos campos de fútbol y nuevas pistas o han llegado a las pedanías.

Para Gragera, han estado "en todos los sitios" y ese es el objetivo que se marcaban como "eliminar de alguna manera ese mantra de la izquierda en esta ciudad" según el cual "el Ayuntamiento de Badajoz solamente actuaba en una serie de barrios privilegiados", algo que "no es cierto", que "es mentira" y ante lo cual que los vecinos que han visto que se ha actuado en sus barrios "lo constatan".

"Entre otras cosas porque cuando nosotros vamos y visitamos esos barrios, que llevamos haciéndolo esos cuatro años, cada vez que nos preguntan por una cosa le decimos 'bueno pero hemos hecho esto', dicen 'sí eso sí, eso sí, eso sí, pero esto... no todo se puede hacer a la vez", ha continuado, para remachar el "compromiso" y "objetivo" de seguir trabajando por la ciudad y en todos los sitios, mejorar los espacios públicos y "sobre todo en estar única y exclusivamente mirando al bienestar del vecino y del ciudadano".

LA ESTRATEGIA EDUSI

Preguntado por una protesta desarrollada este lunes ante la falta de inversiones de la Edusi en Suerte de Saavedra o El Progreso, Gragera ha matizado sobre por qué no se hace el edificio social y albergue para personas sin hogar inicialmente previsto al norte de las vías del tren que una plataforma vecinal "decide que no se quiere hacer" cuando se había acordado el uso, la construcción y "absolutamente todo" en un proyecto de vivienda, que se va a reformular para la mejora de las viviendas municipales públicas que tienen cedidas por parte de otras administraciones.

"El dinero no se va a perder, pero es que han sido ellos los que no han querido ese edificio, lo que quieren es un centro social de base y quieren un centro cívico", ha subrayado, junto con que, en su opinión, ante la construcción del nuevo Marcelo Nessi y la falta de destino del edificio que ocupa en la actualidad este centro de menores ha pedido a la Junta de Extremadura que en el mismo se centralicen, tanto los servicios sociales de base del ayuntamiento, como el centro cívico y otras iniciativas que los vecinos quieran hacer.

También ha resaltado sobre el centro deportivo y sociovecinal de Suerte de Saavedra que "no se ha perdido", y que se va a reformular el proyecto, el cual se ha quedado "desierto" como consecuencia de una licitación, "que pasa en muchas administraciones", en la que los precios estaban "muy ajustados"; de manera tal que se va a reformular el proyecto y se volverá a sacar ajustándolo a los precios actuales, con el "compromiso" de tenerlo ejecutado a 31 de diciembre.

En caso de que no se ejecute en dicha fecha, ha recalcado que existe el "compromiso" del Ayuntamiento de Badajoz de que aquella parte que no quede financiada, porque está fuera de plazo, se acometa con fondos propios, a tenor de lo cual ha aseverado que la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado "se va a ejecutar a 31 de diciembre en la mayor parte" que puedan hacer, que espera sea "todo, con todas las dificultades del mundo", y que no se van a perder ni el centro de Suerte de Saavedra, ni los fondos que iban destinados al edificio de Padre Tacoronte.

Interpelado por otra concentración, la de trabajadores de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), que piden que se amplíen las Escuelas Deportivas y que se celebren de septiembre a junio, Gragera ha explicado que hay que valorarlo, verlo y estudiarlo "sobre todo" económica y financieramente, así como que "a priori" no es una situación que le parezca "ni mucho menos mal" y que la van a estudiar "con mucho cariño", también con "calma" y en aspectos tales como compaginar las aperturas y cierres de las diferentes instalaciones.