Unidas ofrece candidatura confluencia para gobernar Badajoz desde izquierda transformadora

Unidas Podemos Badajoz ha presentado este lunes, día 24, de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, una candidatura de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida para gobernar la ciudad desde la izquierda "transformadora".

Así lo han señalado en un acto en San Andrés la cabeza de lista, Erika Cadenas, de Podemos, y el número dos de dicha lista, Javier Aguilar, de Izquierda Unida, acompañados por integrantes de esta candidatura, y de la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, y el candidato a la Asamblea Joaquín Macías, a quienes Cadenas ha agradecido lo que están haciendo por la región que "se merece" que De Miguel sea la presidenta, además de ser una alternativa para la comunidad "a estos 40 años de políticas caciquiles del PSOE".

Acto seguido ha intervenido Joaquín Macías, quien ha subrayado que es una "enorme esperanza" para Extremadura y cree que también para Badajoz presentar esta candidatura "muy variada", con "mucha" gente que lleva "mucho" tiempo trabajando en distintos sectores en la capital pacense y que se presenta para tratar de cambiar la situación que ha tenido la ciudad con más población de Extremadura, pero que "sin embargo" no tiene ese peso político, ni en la cultura o la economía.

En este sentido, ha defendido que "le corresponde" un papel "mucho más importante" por población y también por su cercanía a Portugal, a la vez que ha señalado han sido "muchos" años de gobierno de la derecha en Badajoz que no ha aprovechado el potencial que tiene la ciudad, mantiene los servicios públicos privatizados y la población "sin desarrollar toda la enorme capacidad que tiene", y ha esperado que esta candidatura de Unidas Podemos sea un "impulso importantísimo que cambie el rumbo que ha tenido Badajoz durante décadas".

Por su parte, Irene de Miguel ha subrayado que este lunes es un día "muy importante" para la ciudad, porque la izquierda progresista de la región "vuelve a demostrar que avanza unida", que presenta espacios políticos "unidos" y que, además, "cada vez son más fuertes en las grandes ciudades" como es Badajoz, la más grande de la región.

"Ensanchamos nuestro espacio político porque sabemos que necesitamos entrar con mucha más fuerza en las instituciones para transformar la política y para conseguir verdaderos avances", ha continuado, para agradecer a Erika Cadenas que han sido cuatro años "muy difíciles" y "muy complicados" en el ayuntamiento, donde "ha sido la voz de la dignidad y la decencia" frente a una derecha "que aupaba y alimentaba a una extrema derecha que está totalmente fuera de la realidad" y que "ha denigrado" el consistorio.

Así, ha agradecido a Cadenas que haya sido "dique de contención de la extrema derecha en la ciudad de Badajoz", la cual "se merece otro gobierno" y uno que mire por la ciudadanía, que "no le tiemble el pulso" a la hora de hacer que la vivienda sea un derecho y garantizarlo, ni al garantizar derechos como el agua a las familias más vulnerables de la ciudad o que "no abandone" los barrios y apueste por la movilidad sostenible, ni diga que no va a poner en marcha la ayuda del Gobierno de coalición para rebajar la tasa de los autobuses y, así, el ticket a los ciudadanos.

Un gobierno, ha remachado, "que haga justicia con la memoria también y no la sepulte" y, "en definitiva", uno que esté "a la altura" de las necesidades de Badajoz, de sus ciudadanos y "valiente".

CANDIDATURA DE UNIDAD

Cadenas ha explicado que se presentan con una candidatura de unidad o confluencia y ha citado a los primeros nombres de dicha lista, cuyo número tres es Francisco Llera, hijo de extremeños emigrados a Alemania, diplomado en Relaciones Laborales de formación, que procede del mundo sindical, de CCOO, y trabaja en la Universidad de Extremadura, mientras que en el cuarto lugar está Clara Pascual Sánchez-Cortés, de 26 años natural de Badajoz, graduada en Educación Primaria y futbolista profesional hasta 2022.

En el quinto puesto ha citado a Laura Nogales Guisado, nacida en Badajoz en 1981, trabajadora social, militante de IU Extremadura y que participa en la plataforma 8M de Badajoz, y en el sexto a Mercedes Borrasca, de 27 años, que ha estudiado Biología en la UEx y actualmente trabaja en Elvas.

Continúan la lista Rosa Infante Remedios, Adrián Rodríguez Santos, Francisco Julián Chamorro Macías, María Arenas Lopera, Juan Mellado Pardo, Modesto González Valle, Santiago Ayllón, Ángela López Soleto, María Dolores López Leitón, Amalia Julia Molano Barroso, María Josefa Elías Martín, Francisco Morán Delgado, Juan Francisco Leal Zambrano y Pedro Carrasco Valiente.

Cierran la lista Devayani Briceño Díez, Rodolfo Jaime Corella, José Javier Ramos Ortiz, Antonio Manuel Carrasco Fonseca, María del Rocío Gómez Bautista, Prudencia Martín Gómez y Fernando de las Heras Salas, que fue concejal con Recuperar Badajoz.

Erika Cadenas se ha referido en concreto a Javier Aguilar, su compañero en estos cuatro años en el ayuntamiento donde, como ha valorado, cree que han conseguido "muchas" mejoras para los vecinos y que "juntas y unidas" van a seguir haciéndolo otros cuatro años, "pero desde luego gobernando".

"Vamos a gestionar este ayuntamiento para que de verdad llegue a las necesidades y a las prioridades de las vecinas y de los vecinos de esta ciudad", ha aseverado, mientras que Javier Aguilar ha ahondado en que tienen "claro" en Badajoz que acudir "unidos" a la cita del 28M "es imprescindible", que quieren cambiar y transformar la ciudad y ha planteado que "se acabaron ya los gobiernos sucesivos del Partido Popular" y que con trabajo, esfuerzo y unidad "todo es posible" y lo van a conseguir.

Finalmente, la cabeza de lista de Unidas Podemos ha concluido que se trata de un grupo de hombres y mujeres "comprometidos", que "aman" Badajoz y que están dispuestos "a dejarse la piel" por su gente y su ciudad, y que confía "plenamente" en su potencial para gobernar el ayuntamiento de la ciudad.