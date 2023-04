PSOE Badajoz afea la "felonía" de Carlos Urueña por "cambiar de partido y no comunicarlo"

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha afeado de "felonía" del hasta ahora concejal de Ciudadanos e integrante de la candidatura del PP de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, Carlos Urueña, que "no es otra que cambiar de partido y no comunicarlo".

Así,la formación ha mostrado su "repulsa ante la falta de ética y respeto al consistorio y a sus propios votantes", y han recordado que ya anticipó "hace meses" que el edil Carlos Urueña "estaba más en el PP que en Ciudadanos y que todo era una apariencia que nadie ha creído".

"Una deslealtad más tras la salida de Gragera que cambió de partido sobre la marcha y, aunque el turno de Alcaldía pertenecía al partido naranja, se adueñó de ella para convertirse en alcalde tránsfuga", ha remachado, para criticar que "la felonía de Urueña no es otra que cambiar de partido y no comunicarlo".

Ante ello, ha resaltado que "ya que no está el PP dispuesto a guardar las formas, al menos que respeten la legalidad", y que "el nuevo tránsfuga comunique que deja el grupo Ciudadanos del ayuntamiento para convertirse en nuevo concejal no adscrito". A la una de la tarde de este viernes, según el PSOE, Urueña "no había trasladado la nueva realidad al consistorio".

Para el Grupo Socialista, "así se va cerrando una legislatura con tres partidos en el gobierno municipal, 14 concejales todos liberados, más personal de confianza que nunca, ceses, salidas obligadas y pactadas, cambios continuos en delegaciones", además de "relevo de alcalde, alcalde con relevo de partido, alcalde no adscrito y un sinfín de adaptaciones a las nuevas circunstancias, donde la ciudad es lo de menos". "Y quedan 43 días...", ha concluido.