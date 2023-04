Gragera ve "bochornoso" que no haya avances en la carretera entre Badajoz y Cáceres

Ep.

El candidato del PP a la Alcaldía, Ignacio Gragera, ha tachado de "bochornoso" que este jueves, día 13, cuando se cumplen cuatro meses de las inundaciones provocadas por la borrasca Efraín la carretera de Cáceres y Badajoz "siga en las condiciones en las que está" y "sin que se haya visto ni un solo avance".

"No ya en la construcción de la autovía que ya es una quimera, sino en la reparación de la nacional que une ambas capitales de provincia que siguen incomunicadas y siguen dependiendo de semáforos en pleno siglo XXI, es decir hemos ido para atrás", ha señalado Gragera, que se ha referido igualmente que esto se suma a "las promesas incumplidas respecto al tren" y "todas las infraestructuras que tiene pendientes el Gobierno de España en esta ciudad".

Y es que, como remacha, no se "cansa" de repetir dónde está la segunda rotonda de Cerro Gordo, el final de Ricardo Carapeto o el desdoble de la Carretera de Sevilla, puesto que "no hay absolutamente nada" que haya prometido el PSOE en la ciudad "que haya cumplido" y "no hay nada que toque y no estropee", según ha expuesto en declaraciones a los medios en el estadio 'José Pache', donde ha sido preguntado por la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a un instituto de Navalmoral de la Mata y un acto del PSOE en Cáceres.

Así y en relación a si tiene alguna petición para Pedro Sánchez, el alcalde y candidato a la reelección por el PP ha subrayado que "todas", tras lo que se ha preguntado qué ha hecho el Gobierno de España en Extremadura en estos últimos cuatro años y qué ha hecho en la ciudad de Badajoz, y ha indicado que "quedan todas las peticiones pendientes".

Como ha recordado, hace unos meses le mandaron una carta desde el ayuntamiento al presidente del Gobierno diciéndole cuáles eran los "debes" del Ejecutivo central con Badajoz y no ha contestado, algo que cree que no va a hacer porque "así funciona este Gobierno de España respecto a la ciudad", a la par que ha hecho hincapié en que en la capital pacense "no se ha hecho absolutamente nada de lo que decían que iban a hacer".

"Bueno, inaugurar un juzgado que no está operativo hasta finales de año, es que qué le decimos a los ciudadanos de Badajoz respecto al Gobierno de España cuando no han cumplido ni una sola de sus promesas, ni uno solo de sus compromisos", ha continuado, junto con que "no se puede esperar nada de este Gobierno por desgracia, y menos en la ciudad de Badajoz".

ANTIGUO JOSÉ PACHE

Sobre el estadio José Pache, Ignacio Gragera ha explicado que se trata de una visita de reivindicación y de denuncia a este antiguo estadio en relación al cual la Junta y el PSOE de Extremadura "una vez más ha engañado a los vecinos" de una ciudad que lleva "mucho" tiempo reivindicando el derribo, el desalojo y la rehabilitación y regeneración de este espacio, a la vez que ha ahondado en relación al mismo en que llevan "mucho tiempo recibiendo negativas".

En este sentido, ha continuado, son los propios vecinos los que, "ante la imposibilidad de que el PSOE de Extremadura nos haga caso" pide a la Junta y a la formación socialista que se ocupe del derribo de este estadio, "les prometen que así lo harán y traen las máquinas" pero "lo han dejado sin terminar", "absolutamente destrozado" y "en una situación lamentable" y "a la vista además de todo el mundo en una zona de crecimiento y de expansión de la ciudad".

Una "solución" que tilda de "una auténtica catástrofe" para los vecinos y para la ciudad, ante lo que ha recalcado que "estas son las soluciones" del PSOE de Extremadura y del PSOE de Ricardo Cabezas quien "se puso la medalla" y "quiso trasladar a la ciudadanía que él había sido el artífice del inicio de estos derribos".

"Pues estas son las soluciones de Ricardo Cabezas para la ciudad de Badajoz, es decir, tenemos un estadio que no es un estadio, que antes al menos tenía un cierre perimetral que ya no existe y ahora toda esa mala conservación y ese mal estado de este estadio propiedad de la Junta de Extremadura pues está a la vista de todos los pacenses", ha criticado Gragera, para quien se trata de "una más" del PSOE.

Asimismo, ha apuntillado que "se viene a sumar a los ya conocidos problemas que tienen todos los centros hospitalarios de la ciudad", que "están que se caen y nadie hace nada por remediarlo y además culpan a la pandemia", algo que ha calificado de "absolutamente bochornoso", al tiempo que ha exigido en relación al José Pache que se cumpla "no solo con el derribo, sino con el realojo de las familias que ya conocía que vivían aquí".

Sobre dicho realojo, ha sostenido que dependerá de la Junta de Extremadura, que ya sabían y conocían que aquí vivían personas en situación de ocupación ilegal, y que "no tiene sentido" que, sabiendo esa situación, se comprometan a hacer un derribo y a realojar pero "al final ni derriben ni realojen personas que viven aquí"; a la vez que ha señalado que desde los Servicios Sociales municipales "en todo caso siempre" han mantenido una colaboración "abierta" con las personas que viven aquí a través de la Dirección General de Vivienda de la Junta.

Dicha dirección, ha explicado, fue quien promovió, inició y anunció este derribo, y "obviamente la responsabilidad del espacio, del entorno y la responsabilidad de los servicios sociales en general es de la Junta de Extremadura, que es quien tiene que darle una solución y una alternativa a estas personas", según el candidato del PP, que ha remarcado que "no puede ser" que derribe todo el entorno "sin haber solucionado lo básico, que es qué va a pasar con las personas que viven aquí dentro" y que el gobierno extremeño "no ha sabido gestionar ni por un solo segundo esta situación".

LISTA DEL PP

Por otro lado sobre la candidatura del PP en las elecciones municipales del 28 de mayo y si, tras la incorporación del concejal de Ciudadanos Carlos Urueña podría sumarse algún otro miembro de la formación naranja en Extremadura o Badajoz, Ignacio Gragera ha replicado que cuando se publiquen las listas se sabrá, mientras que de Urueña ha destacado que "se ha desvivido" por la ciudad durante estos cuatro años y ha trabajado "las 24 horas del día los siete días de la semana con magnífico resultado".

De Rubén Galea, ha resaltado que es una persona "muy activa" que ha colaborado en múltiples asociaciones y que ha tenido también un puesto de relevancia en otras formaciones políticas de ámbito local, así como que está "especialmente orgulloso de que él haya querido dar el salto y haya querido involucrarse en este proyecto", y de Gema Cortés que "representa la Badajoz acogedora" y, además, aporta su experiencia política como la de estos años en la Asamblea, "en la que ha sido una magnífica parlamentaria" y conoce la administración y la gestión públicas.

Interpelado por cuándo se presentará la candidatura completa y por qué otros nuevos nombres podría sumar, ha insistido en que cuando se publique la lista se conocerá y que será "en breve", al hilo de lo cual ha concluido que la lista está hecha "desde hace tiempo" y "lo único" es que están esperando el momento para publicarlo a tenor de "los ritmos que decide el Partido Popular".