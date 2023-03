Gragera: "No necesariamente" tendrá que devolver el Ayuntamiento a Junta dinero de piscina

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado que "no necesariamente" tendrá que devolver el ayuntamiento a la Junta de Extremadura el dinero aportado en la piscina de la margen derecha, y ha incidido en que, "existiendo buena voluntad" y "en la mente de todos las ganas de que este proyecto continúe", hay herramientas para que se pueda continuar con el mismo.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones realizadas este miércoles por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, quien ha asegurado que el consistorio tendrá que devolver "hasta el último céntimo de euro" que la Junta ha puesto en el proyecto de la piscina de la margen derecha del Guadiana.

"No necesariamente", ha replicado el alcalde, dado que si hay "voluntad" por parte de las administraciones en continuar con el convenio, y en darle continuidad al proyecto y al convenio, no debería haber motivo para la devolución, de manera tal que "todo estará en qué intención o qué interés tiene la Junta de Extremadura".

En este sentido, ha recordado que este martes se pronunciaba sobre este tema, en relación al cual apuntaba que, cuando hay "voluntad" y proyectos que son de región, y cuando hay "circunstancias sobrevenidas como son una crisis empresarial en la que ninguna de las partes tiene realmente la culpa de que la obra se paralice", considera que "existiendo buena voluntad y existiendo en la mente de todos las ganas de que este proyecto continúe, pues obviamente hay herramientas para que pueda continuar".

"Es una pena y una lástima lo dije ayer, no hay argumentos ni razones que nos permitan ser optimistas porque obviamente la obra está como está, una vez más, insisto, no es la única y por desgracia tenemos algunos ejemplos importantes en esta región" ha continuado Gragera, que confía que, en el futuro, "estas dificultades, estos problemas que se ha encontrado la obra se puedan solventar", "siempre teniendo en cuenta" que no es solo una instalación para la ciudad, sino que es para la región.

Y es que, en su opinión, "las administraciones tenemos que estar donde tenemos que estar, que es viendo el interés general del ciudadano y, por supuesto, abiertas a encontrar fórmulas que permitan poder continuar adelante con el proyecto en las mismas condiciones que había hasta ahora".

Eso sí, ha remarcado, entiende que actualizando los precios y "por supuesto" dotando de un presupuesto mayor, "porque obviamente estos no son los precios del 18". Para el primer edil de la capital pacense, "la vida viene como viene y habrá que aportar algo más de dinero", ante lo cual ha avanzado que, una vez que están hechas esas mediciones, el ayuntamiento aportará lo que corresponda y espera que la Junta de Extremadura también.

Así y preguntado por si sería un nuevo convenio, se devolvería el dinero y la Junta volvería a aportarlo, ha considerado que "no", que "dependerá" y que existen "muchas" fórmulas jurídicas, de manera que, como ha citado, se puede ampliar el plazo y se puede sacar la licitación, y pueden ampliar "incluso a través de adendas como se han hecho en otras ocasiones en los plazos y las aportaciones" y hacer una reestructuración de las aportaciones plurianuales que normalmente vienen contenidas en los convenios.

"Se han modificado en varias ocasiones, y si hay voluntad se puede hacer y yo espero que haya voluntad por parte de la Junta de Extremadura porque es una instalación de región", ha concluido Ignacio Gragera, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita a las obras del Parque Periurbano de Las Vaguadas, que cuenta con una inversión municipal de unos 700.000 euros y que ocupa una superficie total de 5 hectáreas, en las que van a aprovechar parte de la arboleda y la vegetación existente.

Así, ha avanzado que se plantarán nuevos árboles y se dotará esta zona con senderos accesibles que conecten las partes alta y baja de Las Vaguadas, y con recursos "fundamentales para darle vida a un parque", como ocho mesas de pícnic, juegos infantiles, circuitos de entrenamiento o un circuito canino, además de mejorar las pistas deportivas ya existentes, según el regidor, que ha confiado en que en un mes o un mes y medio esté "totalmente terminado".