El Ayuntamiento de Castilblanco tramita la licencia de obras de Elysium City

Los promotores de la ciudad inteligente Elysium City ya han presentado en el Ayuntamiento de Castilblanco (Badajoz) la solicitud para obtener la licencia de obras, una vez superadas todas la autorizaciones ambientales exigidas al proyecto, de tal forma que esperan obtener en abril el visto bueno para comenzar su ejecución, lo cual está previsto en mayo.



En concreto, en la primera quincena de mayo se celebrará un acto simbólico de colocación de la primera piedra del proyecto, tal y como ha avanzado el responsable jurídico de Elysium City y secretario del Consejo de Administración, Ildefonso Romero, en respuesta a los medios de comunicación en el marco de un desayuno informativo organizado en torno a este proyecto por el Club Senior Extremadura.



Cabe recordar que en su primera fase, de 2023 a 2028, se prevé una inversión de 4.000 millones de euros, que pueden alcanzar lo 18.000 millones en los cinco años siguientes. En la fase de construcción del proyecto se prevé la generación de 32.000 empleos y en la de explotación 26.000.



Elysium City contempla la construcción de hoteles de 4 y 5 estrellas, parques acuático, temático y digital, una marina, zonas de negocio, deportiva y de entretenimiento, espacios de salud y servicios, así como una zona residencial.



Para su abastecimiento eléctrico se contempla la instalación de tres plantas fotovoltaicas con una potencia de 50 MW cada una. Asimismo, se calcula un consumo de 9 millones de metros cúbicos al año, si bien se creará un ciclo integral de la misma desde su toma desde el embalse de García Sola.



El encuentro celebrado en Mérida ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Castilblanco, Mari Ángeles Merino Bermejo, quien ha confirmado que la promotora ha presentado la solicitud de la licencia de obras, para cuya tramitación el consistorio ha buscado apoyo externo al carecer del personal necesario. "Estamos esperando que nos den informes".



En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el escepticismo que pueda generar un proyecto de tales dimensiones, ha reconocido que se ha pasado "de decir no rotundamente a pensar que puede ser".



En cuanto a los plazos, ha señalado que la licencia debería estar a mediados de abril para que la propia empresa pueda cumplir con los plazos fijados para iniciar las obras, que vence el 9 de julio. Plazo que la empresa cumplirá a tenor de lo expuesto por Romero, quien además ha confirmado que la empresa ya tiene en propiedad terrenos suficientes para hacerlo.



Superficie que ha cifrado en más de 800 hectáreas --de las 1.200 que cuenta el proyecto-- tras cerrar los contratos de compraventa con los propietarios de los terrenos, con los que confía en llegar a acuerdos con prácticamente la totalidad de los mismos. En caso contrario, aunque insiste en que serán casos "excepcionales", se acudirá a la "vía expropiatoria".



RESPETO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL



En todo caso, esto no impedirá que la empresa inicie las obras en el plazo previsto del mes de mayo. "La fecha que estimamos para la puesta de la primera piedra en un acto oficial será en la primera quincena de mayo y de forma inmediata, la ejecución de las obras", ha remarcado Romero.



Preguntado por el recorrido judicial de otro proyecto, en este caso el de Valdecañas, dada la proximidad de este proyecto a una zona ZEPA, ha subrayado que la normativa se ha respetado de una forma "muy escrupulosa", y que la ley extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO), es "muy garantista" con el medio ambiente y la naturaleza.



"Se nos ha exigido y así lo hemos cumplimentado", ha dicho, con informes que han sido "pioneros en este tipo de proyectos", incluidos los acústicos y lumínicos, con resultado "por encima incluso de los límites establecidos por la normativa vigente".



CON LA OBRA SE ACABARÁ EL ESCEPTICISMO



Cuestionado por le "cierto escepticismo" que este proyecto genera en la sociedad extremeña, ha reconocido que es "lógico" que así sea dada la "envergadura" del mismo, y además en una comunidad como la extremeña "que ha sido tradicionalmente muy conservadora en cuanto a su elementos naturales".



"Aquí estamos, aquí seguimos y cuando empiecen las obras se acabará el escepticismo", cuya intención es cambiar "por ilusión y por ver que se lleva a cabo un proyecto ilusionante que va a traer para Extremadura riqueza, empleo y un cambio de chip".



Por otro lado, ha asegurado que la inversión del proyecto está "garantizada", y de hecho ha comentado que el promotor, Francisco Ronchera, no ha acudido a este acto en Mérida porque está en Londres, ha dicho, culminando los contratos, de tal forma que "en breve" se hará una presentación tanto de la fórmula de inversión como de los operadores que van a integrar el proyecto.



A dicho encuentro ha asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



CONSTRUCCIÓN POR FASES



Por su parte, el responsable de la dirección técnica del proyecto, José Manuel Pardo Álvarez, ha detallado que la construcción se prevé en varias fases.



En la primera se contempla el desarrollo del proyecto de urbanización, comenzando por los viales, la planta de tratamiento de aguas residuales, la estación depuradora, la subestación eléctrica, la de gestión de residuos...



Y posteriormente se irían integrando los diferentes distritos de la ciudad, como son los de ocio, negocios, entretenimiento o el deportivo entre los años quinto y décimo de desarrollo de un proyecto que se marca el año 2046 como fecha horizonte para desarrollar su máxima capacidad de acogida de visitantes y funcionamiento.



Finalmente, el presidente del Club Senior, Cecilio Venegas, ha dicho que quiere ser "optimista" sobre un proyecto que "pondría a Extremadura a la cabeza, no solo de España, sino también de Europa, en materia de ocio".



"Queremos creerlo. Tenemos la seguridad de que lo que nos están contando debe ser cierto", ha dicho Venegas, quien califica de "lógico" el sentimiento de incertidumbre entre los extremeños porque "hay muchos proyectos que no salen".